Questura Enna arresti per favoreggiamento e sfruttamento alla prostituzione

Nella mattinata del 26 ottobre u.s., la locale Sezione di Polizia Giudiziaria, aliquota Polizia di Stato, ha eseguito l‟ordinanza di misure cautelari nr. 1848/18 R.G. G.I.P. e 988/16 R.G.N.R., emessa dal G.I.P. del Tribunale di Enna, d.ssa Luisa Maria Bruno, a carico di:

1. ALMONTE Lucia Nefertaris (cl. „74), nei cui confronti è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere; 2. AMICI Orquidia (cl. „91), nei cui confronti è stata emessa ordinanza cautelare del divieto di soggiorno a Enna, Gela, Nuoro e Cagliari; 3. GUZMAN D‟OLEO Rosa Elena (cl. „79), nei cui confronti è stata emessa ordinanza cautelare del divieto di soggiorno a Enna, Gela, Nuoro e Cagliari; 4. GUZMAN GARCIA Alejandrina (cl. „83), nei cui confronti è stata emessa ordinanza cautelare del divieto di soggiorno a Enna, Gela, Nuoro e Cagliari; 5. GARCIA GUZMAN Mariola (cl. „85), nei cui confronti è stata emessa ordinanza cautelare del divieto di soggiorno a Enna, Gela, Nuoro e Cagliari; 6. PEREZ Nolis Misolidia (cl. „76), nei cui confronti è stata emessa ordinanza cautelare del divieto di soggiorno a Enna, Gela, Nuoro e Cagliari; 7. SANCHEZ MATA Ludaymar (cl. „87), nei cui confronti è stata emessa ordinanza cautelare del divieto di soggiorno a Enna, Gela, Nuoro e Cagliari; 8. MELIS Vincenzo (cl. „58), nei cui confronti è stata emessa ordinanza cautelare dell‟obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria; 9. SPRONE Vincenzo (cl. „63), nei cui confronti è stata emessa ordinanza cautelare dell‟obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria; 10. VIOLA Pietro Antonino (cl. „51), nei cui confronti è stata emessa ordinanza cautelare dell‟obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria;

responsabili, a vario titolo, di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nonché, la sola ALMONTE Lucia, anche del reato di autoriciclaggio. Inoltre, sono indagate nello stesso procedimento altre cinque persone per favoreggiamento della prostituzione e per violazione della normativa sul riciclaggio di denaro. L‟attività di Polizia Giudiziaria, coordinata dal Procuratore della Repubblica di Enna, Dr. Massimo Palmeri, e dal Sost. Procuratore Stefania Leonte, è iniziata alla fine di agosto del 2017, dopo che personale della Sezione di P.G. – Polizia di Stato aveva

notato in città una notevole presenza di donne di chiara origine sudamericana, che venivano prelevate ed accompagnate al terminal degli autobus da una donna in seguito identificata proprio nella ALMONTE. Preliminari approfondimenti da parte dello stesso organo di P.G. hanno consentito di documentare la verosimile esistenza di case di prostituzione in diversi quartieri della città di Enna, per cui la Procura della Repubblica ha delegato una serie di attività d‟indagine, comprendenti anche intercettazioni telefoniche, intercettazione di conversazioni tra presenti e video riprese, nonché innumerevoli accertamenti ed acquisizioni documentali presso istituti di credito, Poste Italiane ed agenzie di “money trasfer” internazionali. All‟esito di tale consistente attività d‟indagine, compiuta anche con il supporto tecnico di personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Enna e con l‟ausilio di un interprete, in quanto le conversazioni intercorse tra le indagate – tutte di origine dominicana – ed i loro familiari sono avvenute nella loro lingua madre, è stato documentato un vasto giro di prostituzione gestito dai destinatari della misura cautelare, le cui donne, oltre a prostituirsi esse stesse, avevano organizzato in diverse città d‟Italia, tra cui Enna, Gela, Comiso, Carbonia, Cagliari, Nuoro, Oristano, Macomer, Vibo Valentia e Desenzano del Garda, delle case di prostituzione, ove facevano prostituire altre ragazze, dietro pagamento di rette settimanali di gran lunga superiori agli importi degli affitti corrisposti agli ignari proprietari degli immobili. Gli uomini dell‟organizzazione, invece, si occupavano di tutta la parte logistica, del reperimento degli appartamenti, del procacciamento di clienti, nonché di tutte le esigenze delle donne che si alternavano nelle case di prostituzione, provvedendo a prelevarle al loro arrivo ed a riaccompagnarle alla partenza ed ottenendo in cambio prestazioni sessuali, denaro e regalie. Nella sola città di Enna, nel periodo delle indagini, sono state individuate cinque case di prostituzione, dove si sono alternate le stesse indagate ed altre ragazze da loro reperite, che si prostituivano in giro per tutte le città in cui avevano acquisito “case di appuntamento”, stazionando in ogni luogo per non più di due settimane. Le attività nelle varie città venivano pubblicizzate attraverso specifici siti internet, la cui gestione era affidata principalmente ad uno degli indagati, A.M. abitante nel Lazio, il quale si occupava della realizzazione e della pubblicazione degli annunci, corredati da immagini e talvolta video espliciti, appositamente confezionati al fine di rendere più allettante l‟offerta e di facilitare l‟approccio con un maggior numero di clienti. Al vertice di tale organizzazione vi era proprio la ALMONTE, la quale aveva anche organizzato una rete di canali finanziari per reinvestire nel suo Paese di origine i capitali illegalmente introitati, attuando una serie di trasferimenti di denaro a cascata, in modo da dissimulare la reale titolarità di tali movimentazioni, che poi ha reinvestito nell‟acquisto di appartamenti ed in un‟attività imprenditoriale di cui è proprietaria a Santo Domingo.

È stato infatti accertato che la donna è titolare di una sorta di emporio con annesso centro estetico nella località caraibica, per il quale, oltre ad inviare denaro da investire per l‟ammodernamento degli arredi, per il pagamento dei salari ai dipendenti e per l‟acquisto dei prodotti, provvedeva anche ad inviare cosmetici ed articoli per la cura della persona, nonché capi di vestiario delle più esclusive marche italiane, che acquistava presso un famoso outlet di questa provincia e che spediva tramite una società che effettua trasporti marittimi tra l‟Italia e la Repubblica Dominicana. In particolare, la ALMONTE, ha eseguito innumerevoli operazioni di trasferimento di denaro sfruttando la compiacenza dei titolari di due attività commerciali di Enna, M.B. e S.C., presso i quali è possibile effettuare ricariche di carte di credito postali per via telematica; in tali circostanze, le operazioni venivano eseguite utilizzando i dati anagrafici di ignari soggetti, che i titolari delle rivendite avevano ottenuto in occasione di precedenti operazioni lecite. A tal riguardo, va evidenziato che, in sede di esecuzione dell‟ordinanza del G.I.P. e delle perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica di Enna, sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni dei codici fiscali utilizzati dai commercianti. Con tali sistemi veniva inviato il denaro ad un‟altra attività commerciale avente sede a Desenzano del Garda, presso la quale è possibile effettuare operazioni di “money transfer” transnazionali, e la cui titolare, K.D. di origine nigeriana, provvedeva a trasferire il denaro su conti correnti intestati a familiari ed a dipendenti della ALMONTE residenti a Santo Domingo, utilizzando, a sua volta, i dati anagrafici di altre persone, tra i quali un ex socio della stessa ALMONTE. La peculiare attività investigativa ha consentito di acquisire una mole consistente di dati concernenti tali trasferimenti di beni e denaro dall‟Italia alla Repubblica Dominicana, procedendo quindi all‟analisi dei relativi flussi finanziari ed incrociandoli con i riscontri ottenuti dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Nel solo periodo relativo al secondo semestre 2017, è stato documentato l‟invio di denaro per circa 30.000 euro, oltre al valore dei beni materiali. La Sezione di P.G. Polizia di Stato, delegata anche all‟esecuzione delle ordinanze, si è avvalsa della collaborazione della Squadra Mobile delle Questure di Enna, Vicenza, Milano, Nuoro e Terni, nonché dei Commissariati di P.S. di Comiso, Carbonia e di Desenzano del Garda, nei cui rispettivi territori sono stati intercettati i destinatari dei provvedimenti.