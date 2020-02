Quattro opere edite da Nulla Die Edizioni sono finaliste al Premio Giorgione Prunola 2020.

Ecco le opere finaliste:

NARRATIVA EDITA

– “Nicolas un bambino luminoso” di Pietro Acler

– “Dieci anni” di Valerio Pappi

– “Stile loft” di Ilaria Sicchirollo

PANDANOIR EDITO

– “Il suicidio delle nuvole” di Paolo Basile

“Meritata affermazione delle opere dei nostri autori”, commenta in una nota la direzione di Nulla Die che sottolinea: “Essere in finale assieme a opere edite da affermate case editrici è per noi motivo di grande soddisfazione”.

La segreteria del Premio Prunola si congratula: “Vi ringraziamo per aver partecipato al premio con un numero così elevato di pubblicazioni di elevata qualità”.

La finale con la proclamazione dei vincitori si terrà a Castelfranco Veneto sabato il 28 marzo 2020.