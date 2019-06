Protezione Civile: tre Campi Anpas a Enna, Agira e Cerami

Tre campi scuola “anch’io sono la protezione civile” in provincia di Enna, promossi dal dipartimento di protezione civile nazionale e organizzati dalle pubbliche assistenze Anpas ennesi.

I campi scuola di protezione civile, che a Enna e Agira coinvolgeranno ragazzi e ragazze dai 14 ai 16 anni e a Cerami dai 10 ai 13 anni, vengono riproposti ogni estate dalle associazioni aderenti ad Anpas, associazione nazionale pubbliche assistenze, con l’obiettivo di fare conoscere le buone pratiche di protezione civile attraverso una settimana di giochi e formazione.

Per il presidente regionale Anpas Sicilia, Lorenzo Colaleo: «I campi scuola sono un impegno oneroso per le pubbliche assistenze che iniziano la preparazione mesi prima ma siamo convinti del loro valore sociale e per questo ogni anno li organizziamo in tutta la Sicilia. La risposta dei ragazzi e delle ragazze è sempre positiva, spesso continuano il percorso all’interno dei gruppi giovani delle associazioni. È molto importante per noi contaminare le nuove generazioni con i valori di Anpas e della protezione civile: uguaglianza, fratellanza, libertà e democrazia. In una settimana fanno lezioni di primo soccorso e di antincendio ma imparano anche la resilienza, il rispetto e la cittadinanza attiva.»

Le lezioni sono tenute oltre che dai volontari formatori di Anpas Sicilia anche da funzionari regionali del dipartimento di protezione civile, dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine. I giovani e le giovani partecipanti vivono, per sette giorni, un vero e proprio campo d’emergenza di protezione civile dormendo dentro le tende e provando delle simulazioni di soccorso.

A Cerami dal 15 al 21 luglio e ad Agira e Enna dal 22 al 28 luglio, le iscrizioni sono già aperte e saranno valutate in ordine di arrivo. Ogni campo scuola ospiterà 30 ragazzi.

Visite: 46