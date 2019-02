(ANSA) – REGALBUTO (ENNA), 15 FEB – Una ventina di pastori stamattina hanno bloccato la galleria di ingresso a Regalbuto aderendo alla protesta dei loro colleghi sardi. Gli allevatori chiedono che anche in Sicilia siano rivisti i costi del latte. Sarebbe prevista per domenica prossima una manifestazione nei pressi dell’outlet Sicilia Village, con sversamento del latte in segno di protesta.

