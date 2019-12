PROJECT TEAM, EPILOGO STAGIONALE AL PREALPI MASTER SHOW

SUI SELETTIVI TRATTI DEL TREVIGIANO, TEATRO DEL SECONDO ROUND DEL RACEDAY RALLY TERRA 2019/2020, IMPEGNO PER IL PORTACOLORI EMANUELE “LELE” SILVESTRI (MITSUBISHI LANCER EVO IX), IN COPPIA COL FIDO ANDREA GUERRETTI

Sernaglia della Battaglia (Tv), 18 dicembre 2019 – Toccherà al 21° Rally Prealpi Master Show, in scena il prossimo fine settimana nel Trevigiano, chiudere la tanto intensa quanto soddisfacente stagione della scuderia Project Team. Il sodalizio presieduto da Luigi Bruccoleri, infatti, schiererà al via del secondo di quattro appuntamenti del Raceday Rally Terra 2019/2020 il portacolori Emanuele “Lele” Silvestri. Già tra i protagonisti del Rally delle Marche, round d’apertura della rinomata serie nazionale riservata agli amanti delle “strade bianche”, archiviato con il successo conseguito nel Trofeo Pirelli e il secondo gradino del podio in Gruppo N, l’esperto pilota romano si presenterà ai nastri di partenza sempre al volante della Mitsubishi Lancer Evo IX e assistito alle note dal fido Andrea Guerretti con un unico obiettivo: conquistare punti pesanti in ottica campionato.

«Senza alcun dubbio, il ‘Prealpi’ rientra tra le mie gare preferite dell’intero circus» – ha commentato Silvestri alla vigilia – «Innanzitutto il tracciato: affrontare un fondo misto terra-asfalto regala sensazioni indescrivibili. Una vera e propria goduria per ogni appassionato. Senza contare il calore del pubblico, sempre presente e numeroso, e l’ottima organizzazione. Dopo il buon avvio al ‘Marche’, tutto sommato potrei accontentarmi di bissare la piazza d’onore di categoria anche nella competizione veneta, tanto per rimanere in scia al più che valido Darko Peljhan, attuale leader del Raggruppamento C (Gruppo N/ProdS ndr), e avviare la rimonta in occasione del successivo ‘Val d’Orcia’. Vedremo». La manifestazione entrerà nel vivo sabato 21 dicembre con la disputa del “Trofeo Casagrande”, prima di quattro prove speciali in programma; l’indomani, semaforo verde per le tre rimanenti frazioni cronometrate, ovvero, tre passaggi della “Master Show”.

Classifica provvisoria Raceday Rally Terra 2019/2020 – Raggruppamento C (Gruppo N/ProdS)

1. Darko Peljhan punti 19; 2. Silvestri 16; 3. Bentivogli 14; 4. Rigo 12; 5. Sulmoni 11; 6. Tarantino 10; 7. Brusa 9.

Calendario Raceday Rally Terra 2019/2020

13° Rally delle Marche (9-10/11/2019); 21° Prealpi Master Show (21-22/12/2019); 11° Rally della Val d’Orcia (22-23/02/2020); 14° Rally Città di Arezzo – Valtiberina (14-15/03/2020).