PROJECT TEAM CON SIMONE CAMPEDELLI NEL CIR 2019

LA SCUDERIA PRESIEDUTA DA LUIGI BRUCCOLERI LEGA LA PROPRIA LIVREA AL TALENTUOSO PILOTA CESENATE,

PROSSIMO ALL’IMPEGNO NEL TRICOLORE RALLY CON LA FORD FIESTA R5 UFFICIALE

Agrigento, 5 marzo 2019 – La scuderia Project Team consoliderà la propria presenza nel Campionato Italiano Rally (CIR) 2019, serie tra le massime espressioni motoristiche del panorama nazionale, in virtù di una new entry, oltreché prestigiosa, tra i propri ranghi, ovvero, il giovane Simone Campedelli, classe 1986. Nel corso dell’imminente stagione sportiva, infatti, il sodalizio presieduto da Luigi Bruccoleri, legherà la propria livrea al talentuoso pilota cesenate che, nuovamente affiancato alle note da Tania Canton, sarà al volante della Ford Fiesta R5 Evo ufficiale gestita dal team Orange1 Racing, in stretta sinergia con M-Sport.

«Inutile nascondere la soddisfazione per l’accordo appena raggiunto con la famiglia Campedelli – ha sottolineato un entusiasta Bruccoleri – Una collaborazione concretizzatasi, soprattutto, in virtù del rapporto d’amicizia che mi lega da tempo ad Angelo, padre di Simone. Un’operazione che ci vedrà anche in qualità di partner tecnico del driver romagnolo, supportato da strutture plurititolate e che, in ambito internazionale, non hanno certo bisogno di ulteriori presentazioni. Per noi un motivo d’orgoglio, e un ulteriore passo in avanti lungo un percorso di continua crescita e sviluppo. Oltreché sull’indiscusso talento di Simone, impegnato nella ‘R5’ (classe regina della specialità ndr), nel CIR 2019 potremo contare anche sulla più che confermata e già ‘nostra’ portacolori Corinne Federighi, tre volte vincitrice del titolo femminile».

Grande attesa, dunque, per i primi confronti col cronometro nell’ambito del 42° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, appuntamento d’apertura dell’”Italiano”, in programma i prossimi 22 e 23 marzo nel Lucchese.

Calendario Campionato Italiano Rally 2019

42° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (22-24/03); 66° Rally Sanremo (12-14/04); 103^ Targa Florio (9-12/05); Rally Italia Sardegna (14-16/06); Rally di Roma Capitale (19-21/07); 55° Rally del Friuli Venezia Giulia (30-31/08); 37° Rally 2 Valli (10-12/10); 10° Tuscan Rewind (22-24/11).