PROJECT TEAM, BICCHIERE MEZZO PIENO AL PREALPI MASTER SHOW

NONOSTANTE IL RITIRO, UNA PERFORMANCE PIÙ CHE SODDISFACENTE PER IL PORTACOLORI EMANUELE “LELE” SILVESTRI (MITSUBISHI LANCER EVO IX), IN COPPIA COL FIDO ANDREA GUERRETTI, NEL SECONDO ROUND DEL RACEDAY RALLY TERRA 2019/2020

Sernaglia della Battaglia (Tv), 22 dicembre 2019 – Un ritiro “soddisfacente”, in quel di Sernaglia della Battaglia. Un ossimoro, certo, ma che ha ben fotografato l’impegno di Emanuele “Lele” Silvestri, reduce dal 21° Rally Prealpi Master Show, secondo di quattro appuntamenti del Raceday Rally Terra 2019/2020 andato in scena nel Trevigiano. Il portacolori della scuderia Project Team, al volante della Mitsubishi Lancer Evo IX di Gruppo N e sempre assistito alle note dal fido Andrea Guerretti, infatti, è stato costretto sì a dichiarare forfait per la rottura del motore, avvenuta durante la seconda di quattro prove speciali in programma, ma ha dimostrato, al contempo, di essere altamente competitivo tanto da imporsi nell’apertura cronometrata del sabato e di potersi giocare il campionato fino in fondo.

«Eravamo partiti forte, pur senza forzare il ritmo più di tanto e ottima si era rivelata la vettura, tanto nel sistema di trazione quanto nell’assetto» – ha spiegato Silvestri – «Nel tratto seguente, il primo della domenica, invece, ho avvertito che c’era qualcosa che non andava dopo pochi chilometri dallo start. Così mi sono fermato lungo il tracciato, per quanto fosse oramai troppo tardi, tanto da notare un’ingente perdita d’olio. Ad ogni modo, guardo al bicchiere mezzo pieno ripensando alla prestazione sfoggiata in avvio. È da lì che dobbiamo ripartire. Ora ci attende qualche mese di pausa, molto utile per riordinare le idee e prepararci al meglio per la prossima trasferta». La rinomata serie riservata agli amanti delle “strade bianche”, difatti, riaprirà i battenti a febbraio in occasione dell’undicesima edizione del Rally della Val d’Orcia.

Calendario Raceday Rally Terra 2019/2020

13° Rally delle Marche (9-10/11/2019); 21° Prealpi Master Show (21-22/12/2019); 11° Rally della Val d’Orcia (22-23/02/2020); 14° Rally Città di Arezzo – Valtiberina (14-15/03/2020).