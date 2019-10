La valorizzazione della biodiversità antica nel Distretto agri-culturale

Si è svolta ieri, 4 ottobre nell’ambito del progetto AgriCultura una visita di studio a Morgantina.

Organizzata dalla RRN-ReteLeader nell’ambito delle attività di valutazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo locale Leader/CLLD, la study visit “La valorizzazione della biodiversità antica nel Distretto agri-culturale” ha l’obiettivo di offrire agli attori di Leader/CLLD la possibilità di conoscere concretamente un’esperienza di sviluppo locale finalizzata alla creazione e allo sviluppo di un “distretto agri-culturale“, ossia di un sistema di valorizzazione integrata delle risorse naturali, ambientali e culturali.

Erano presenti per i saluti istituzionali, l’Arch. Liborio Calascibetta, Direttore del Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, nonché il Dr. Rosario Patané, dirigente della U.O. 2 – Valorizzazione del Servizio 28 – Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale che ha introduzione alla visita.

Il tema risponde all’interesse manifestato a livello nazionale dai GAL sulla biodiversità antica e si inserisce all’interno dei lavori per la creazione di una Rete tra GAL italiani impegnati nella valorizzazione delle testimonianze botaniche antiche in connessione con quelle storiche e artistiche dei territori di riferimento.

La study visit “La valorizzazione della biodiversità antica nel Distretto agri-culturale”, che si svolgerà in Sicilia, nelle province di Palermo, Enna e Trapani, dal 1° al 4 ottobre 2019,è aperta ad un gruppo di 15 partecipanti selezionati tra GAL italiani e stranieri, partner dei GAL e beneficiari locali, altre reti europee/rete rurale europea e AdG, sulla base di una manifestazione di interesse scaduta il 05/09/2019.

Sono ammessi a partecipare alla study visit anche i GAL che hanno preso parte nel 2018 al processo di costituzione della “Rete della Biodiversità antica”.

La RRN-ReteLeader sostiene i costi di partecipazione all’evento per il gruppo dei 15 partecipanti selezionati.