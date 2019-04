Primo Maggio, al Parco Minerario Floristella, Storia, Cultura e Musica

Storia, cultura, ma anche tanta buona musica e divertimento. E’ così che si caratterizzerà la festa del Primo Maggio al Parco Minerario di Floristella tra Enna e Valguarnera. Un contenitore pieno di iniziative quello che si protrarrà per tutta la giornata organizzato dalla Nuova Pro Loco Valguarnera con il patrocinio dell’Ente Parco Minerario Floristella cui hanno aderito numerose associazioni ed istituzioni. La giornata prenderà il via alle 9 con la celebrazione della Santa Messa. Dopodiche nei locali del centro direzionale il convegno sul futuro dei parchi minerari in Sicilia promosso dall’Associazione regionale Amici delle Miniere presieduta dall’ennese Salvatore Trapani,e a seguire le mostre a palazzo Pennisi e le visite guidate all’interno del parco. Dalle 15 il via alla non stop musicale con diversi gruppi locali e non solo.

