Prestigiosa nomina di Sebastiano Grasso (FIALS) a Presidente regionale dell’AIUC

Plauso della FIALS ad un riconoscimento che premia professionalità e dedizione

Giunge un importante riconoscimento in casa FIALS: è infatti recentissima la nomina di Sebastiano Grasso, dirigente etneo del sindacato, a Presidente regionale dell’AIUC, l’Associazione Italiana Ulcere Cutanee. Grasso succede al noto ed apprezzato Prof. Antonino Grasso, illustre cattedratico dell’ateneo catanese.

Un riconoscimento, quello tributato a Sebastiano Grasso, che premia le qualità umane e professionali dello stesso, in uno con il consolidato metodo di lavoro della FIALS, alla quale da tempo lo stesso garantisce il proprio fattivo contributo.

E dal Segretario provinciale FIALS Catania, Agata Consoli, giungono le felicitazioni per questa nomina: «un risultato importante alla persona giusta, una notizia che ci riempie di gioia e nuovi stimoli. Sebastiano saprà far bene al vertice dell’AIUC Sicilia, gli rivolgiamo le nostre più vivaci felicitazioni e gli facciamo i più entusiasti auguri di buon lavoro». Sullo stesso tono il commento del Segretario nazionale FIALS, Giuseppe Carbone, e del Segrerario regionale Alessandro Idonea, dettisi rallegrati dalla notizia ed inviando a Sebastiano Grasso i più sentiti auspici per un fruttuoso e proficuo mandato.