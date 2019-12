Presepi viventi in diversi comuni della provincia di Enna: dal 25 dicembre a Nicosia

Con quello di Agira, uno dei pochi che si organizzano proprio nella serata della natività, prende il via in provincia di Enna una lunga Maratona di Presepi Viventi che si tengono in diversi comuni della provincia. Detto di Agira dove migliaia di persone arrivano da tutta la Sicilia nella del 24 per recarsi nella parte alta e suggestiva del paese ovvero la zona Castello per assistere alla nascita di Gesù Bambino a mezzanotte negli altri giorni si potranno ammirare Presepi viventi in altri comuni della provincia ed organizzati in quartieri molto suggestivi. In ordine:

Nicosia 25 e 26 dicembre al quartiere San Michele

Enna 26 e 27 dicembre nel quartiere San Pietro.

Cerami il 26, 30 dicembre e 5 gennaio

Calascibetta 27, 28 e 29 dicembre nella parte alta del paese

Assoro il 28 e 29 dicembre nella parte alta del paese precisamente nell’area del Parco Urbano

Aidone il 28 e 29 dicembre

Nicosia il 3, 4 e 5 gennaio nel sito dell’Orto dei Cappuccini

Visite: 314