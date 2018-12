PRESENTATI I RISULTATI DELL’OSSERVATORIO UNIPOLSAI SULLE ABITUDINI DI GUIDA IN SICILIA IN SEGUITO ALL’ANALISI DEI DATI DELLE SCATOLE NERE INSTALLATE NELLE AUTOMOBILI

La Sicilia è la regione italiana in cui la velocità media è più bassa: 24,7 km/h e quella in cui si guida di più durante la notte.

Negli ultimi cinque anni è cresciuto l’utilizzo dell’auto in Sicilia (gli automobilisti siciliani l’hanno utilizzata 7 giorni in più), ma per tratte più brevi (percorsi circi 750 km in meno).

Dal 2013 a oggi il traffico è aumentato: cresce di circa 4 minuti la permanenza quotidiana al volante e si riduce la velocità media di 4 km/h.

I siciliani trascorrono in auto 1 ora e 29 minuti al giorno a una velocità media di 24,7 km/h.

I siciliani percorrono in media 37 km al giorno.

Siracusa e Ragusa sono le province siciliane in cui si percorrono più km l’anno.

Il venerdì il giorno in cui l’auto è più utilizzata.

Bologna, 4 dicembre 2018

“Rispetto a 5 anni fa i dati dell’Osservatorio UnipolSai evidenziano un utilizzo più frequente dell’auto (7 giorni in più rispetto al 2013), ma per tratte più brevi (sono stati percorsi circa 750 km in meno) e un incremento del traffico, testimoniato dall’aumento della permanenza quotidiana al volante di 4 minuti unito a una riduzione di 4 km/h della velocità media”, ha dichiarato Enrico San Pietro, Condirettore Generale Assicurativo UnipolSai, a commento dell’Osservatorio UnipolSai sulle abitudini al volante degli italiani nel 2017.

L’Osservatorio è stato realizzato in seguito all’analisi1 dei dati di oltre 3,8 milioni di automobilisti assicurati UnipolSai che installano la scatola nera Unibox sulla propria autovettura, settore nel quale la compagnia è leader in Italia e in Europa per numero di apparecchi installati.

In occasione della quinta edizione dell’Osservatorio, UnipolSai ha confrontato i dati del 2013 con quelli del 2017 al fine di analizzare e individuare su un ampio periodo di tempo, le variazioni dei trend e delle abitudini degli italiani al volante in un arco temporale caratterizzato dalla ripresa economica.

Secondo i dati di UnipolSai Assicurazioni – prima compagnia in Italia nel Ramo Danni, in particolare nell’R.C. Auto – la Sicilia si contraddistingue anche per essere la regione italiana con la velocità di percorrenza più bassa (24,7 km/h) e quella, dopo la Liguria, in cui si percorrono meno km annui, 10.513 km, contro una media nazionale di 12.240 km. Vanta inoltre il record di regione in cui si percorrono meno km al giorno, 37, rispetto alla media italiana di 43.

Dopo Genova e Imperia, Palermo è la provincia italiana in cui si percorrono meno km in un anno, 9.942, seguita, a livello regionale, da Caltanisetta (10.924 km annui) e da Enna (10.369 km annui). Le province in cui si percorrono più km sono Siracusa (11.369 km annui) e Ragusa (11.170 km).

In media in regione l’auto viene utilizzata per 286 giorni l’anno con una percorrenza media di 37 km, rispetto a una media nazionale di 287 giorni e una percorrenza media di 43 km giornalieri.

I siciliani trascorrono 1 ora e 29 minuti al giorno in automobile, guidando a una velocità media di 24,7 km/h, significativamente inferiore rispetto alla media nazionale di 29,5 km/h. Complessivamente i siciliani trascorrono 17 giorni, considerando le intere 24 ore, in un anno al volante.

I dati dell’Osservatorio evidenziano come in Sicilia si tenda a utilizzare l’auto per tratte brevi. In media i siciliani percorrono infatti oltre 1.700 km in meno in auto rispetto al dato nazionale di 12.240 km annui nonostante un sistema infrastrutturale, si pensi alla ferrovia, e soluzioni di trasporto pubblico non capillari.

L’Osservatorio di UnipolSai non tiene conto dei km percorsi sulle due ruote, forma di trasporto particolarmente sviluppata nell’isola.

Così come nel resto d’Italia, è il venerdì il giorno in cui i siciliani si spostano maggiormente in auto mentre il premio di provincia più “nottambula” spetta a Palermo con il 5,2% dei km complessivi percorsi durante la notte, mentre a Enna si tende a usare meno l’auto al calar del sole (4,3% dei km totali).

“In Sicilia si tende a guidare più che in ogni altra regione italiana durante la notte: il 4,9% dei km complessivi vengono infatti percorsi tra mezzanotte e le sei del mattino” – afferma Enrico San Pietro, Condirettore Generale Assicurativo UnipolSai.

Gli automobilisti di Ragusa e Agrigento scontano l’assenza di una rete autostradale e percorrono solamente il 4,8% e il 7,2% dei km complessivi in autostrada contro una media nazionale del 18%.

Il numero di scatole nere in Italia ha raggiunto circa 7,5 milioni di unità, di cui UnipolSai detiene circa il 50%, un apprezzamento legato non solo per la possibilità di ottenere uno sconto significativo sull’RCAuto e sulla polizza Furto e Incendio per chi sceglie l’installazione di Unibox a bordo della vettura. In caso di incidente, infatti, la scatola nera è in grado di registrare data e orario dell’evento, posizione Gps, velocità del veicolo ed essere in questo modo particolarmente utile in caso di contestazioni, sia in caso di sentenze del giudice sia in caso di multe non dovute. In caso di incidente grave, il dispositivo può inoltre rappresentare un reale strumento “salva vita” in quanto invia automaticamente un allarme alla Centrale Assistenza grazie al Servizio di Allarme Crash e, infine, in caso di furto del veicolo, ne facilita il ritrovamento.

Km percorsi in Sicilia

Provincia

Giorni utilizzo

km x Giorno

Km Annui

Ore x giorno

Velocità

% Km Notturni

PALERMO

279

36

9.942

1,29

24,0

5,23%

TRAPANI

299

36

10.676

1,32

23,4

5,14%

CALTANISETTA

290

34

10.012

1,27

23,8

4,33%

MESSINA

284

37

10.386

1,28

24,8

4,76%

ENNA

275

38

10.369

1,32

24,7

4,39%

AGRIGENTO

292

36

10.522

1,31

23,9

4,58%

CATANIA

286

38

10.924

1,32

25,0

4,99%

RAGUSA

294

38

11.170

1,28

25,9

5,07%

SIRACUSA

295

38

11.369

1,25

27,3

4,43%

Sicilia

286

37

10.513

1,29

24,7

4,92%

Media Italia

287

43

12.240

1,27

29,5

4,47%