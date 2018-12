Premi Ussi 2018 ben 6 gli ennesi premiati

Sono stati ben sei per personalità ennesi sulle 32 complessive,che matedì scorso al teatro Comunale Garibaldi di Enna hanno ricevuto il Premio Ussi 2018 ovvero il più importante riconoscimento che il giornalismo sportivo siciliano assegna ad atleti, dirigenti, società, giornalisti fotografi ed altre figure che gravitano intorno la vasto e variegato mondo dello sport. Un riconoscimento importante per questi ennesi in considerazione che tra i premiati in questa edizione c’erano personaggi come la catanese Giusy Malato icona dello sport nazionale e che con la Pallanuoto ha vinto in pratica tutto oppure il tennista palermitano Marco Cecchinato, uno degli elementi di punta del tennis italiano. Ma non sono stati da meno gli importati risultati raggiunti da ennesi come il Lunghista natvo di San Cono ma valguarnerese d’adozione, Filippo Randazzo campione Italiano 2017 e 2018 e con un personale di poco più di 8 metri, e gli ennesi il pilota Simone Patrinicola, campione Italiano U25 nel campionato italiano Sport Prototipi, il ponginsta Daniele Spagnolo campione italiano U12, e la sciatrice d’acqua Arianna Sacco vice campionessa europea U14 e pluricampionessa italiana U15 e U17. Ed ancora il Presidente del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa Mario Sgrò e il tecnico di calcio Peppino Cannarozzo presidente regionale onorario Aiac con oltre 65 anni di patentino di allenatore. E non meno importante il riconoscimento assegnato al giovane giornalista Giovanni Albanese.

Ecco l’elenco completo di tutti i premiati:

Premi dell’Anno per imprese compiute nella stagione sportiva 2018 (PREMIO CANNAVO’)

• Simone Patrinicola (automobilismo)

• Filippo Randazzo (atletica leggera)

Premio Francesco Mannino (al giovane)

• Arianna Sacco (sci nautico)

• Daniele Spagnolo (tennis tavolo)

Premio Manlio Graziano (al dirigente)

• Mario Sgrò (presidente del consorzio ente autodromo di Pergusa)

Premio Mario Giordano (al “pioniere”)

• Peppino Cannarozzo (calcio)

Premio Luigi Prestinenza al giornalista

• Giovanni Albanese (Juventus News 24)

Visite: 39