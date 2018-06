Precari sanità regione Sicilia, contratti prorogati. Fsi-Usae: “Soddisfatte nostre richieste. Aspettiamo scorrimento graduatorie e concorsi”

I contratti a tempo determinato delle professioni sanitarie, in scadenza a fine giugno, saranno prorogati fino al 31 dicembre 2018. E’ quanto risulta dalla circolare firmata ieri dall’Assessore Ruggero Razza che arriva puntuale dopo la richiesta avanzata dal sindacato Fsi-Usae.

“Siamo soddisfatti per la tempestività – dichiara Calogero Coniglio, Segretario Regionale della Fsi-Usae Federazione Sindacati Indipendenti costituente della confederazione Unione Sindacati Autonomi Europei – Restiamo in attesa che scorrano le graduatorie vigenti e si bandiscano i nuovi concorsi per infermieri, tecnici di radiologia e di laboratorio, ostetriche e fisioterapisti. Adesso chiediamo all’Assessore interlocuzioni per discutere con tutte le organizzazioni sindacali del Comparto del Piano di rimodulazione della Rete Ospedaliera”.