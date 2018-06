Povertà: “Subito il piano regione per ottenere le risorse del fondo nazionale”. Domani presso la Cgil Sicilia iniziativa di “Alleanza regionale contro la povertà”

Palermo, 20 giu- “L’alleanza regionale contro la povertà” terrà domani , giovedì 21 giugno, partire dalle 9.30 presso la Cgil Sicilia, una giornata di informazione e formazione finalizzata ad attivare i livelli territoriali che saranno coinvolti nella definizione dei piani di zona distrettuali sulla povertà. “Il decreto diriparto del fondo per la lotta alla povertà ( 42.676,800 euro a cui si aggiunge 1.029600,00 per Palermo per su i soggetti senza fissa dimora)-dice una nota -impone la definizione urgente del piano regionale contro la povertà da sottoporre all’approvazione ministeriale per l’effettivo trasferimento delle risorse. La Sicilia detiene un triste primato per quanto riguarda la povertà- conclude la nota- quindi è chiaro che non bisogna perdere tempo”.