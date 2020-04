Posie; l’ennese Rosalba Fonte nell’antologia poetica “Mi illumino d’immenso”

Il coronamento di un sogno che si avvera per una passione coltivata da sempre quella della poesia. E’ quanto è avvenuto per l’ennese Rosalba Fonte che con piacere ha visto 6 sue poesie pubblicate in una antologia poetica dal titolo “Mi illumino d’Immenso” insegnante di musica ha al suo attivo 3 libri, 2 di poesie dal titolo “Donne i segreti dell’anima” e “I suoni dei sentimenti” ed un terzo dedicato a suo padre Emanuele, corrispondente da Enna de La Sicilia per 50 anni. “Essere stata scelta tra tanti poeti Italiani mi incoraggia a credere di piu in quello che scrivo – commenta Rosalba – lo faccio da sempre, da quando ero bambina, inizialmente su diari personali poi su qualunque foglio appena avevo un minimo d’ispirazione. La passione per la scrittura forse lo ereditata da mio padre e generalmente ho cercato di descrivere le ingiustizie sociali, ma in particolar modo ho dato voce alla donna di successo, respinta, offesa, la donna mamma, la donna che comunque ha sempre dato forza”.

