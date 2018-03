Politiche 2018: M5S, 53 eletti in Sicilia.

Valanga voti ai 5 Stelle manda in tilt sistema elettorale

Palermo 6 marzo 2018 – Sono 53 tra deputati e senatori i portavoce del Movimento 5 Stelle eletti a Montecitorio (36) e Palazzo Madama (17). Il Movimento 5 Stelle, in Sicilia, ha di fatto più che raddoppiato, nella tornata elettorale delle Politiche 2018, il numero di voti ottenuti alle regionali di quattro mesi fa. Nonostante la bassa affluenza registrata nell’Isola, il Movimento si attesta ancora una volta la prima forza politica dell’Isola con una media regionale che sfiora il 50% . Non solo, in alcuni comuni i Cinquestelle hanno raggiunto oltre il 70% dei consensi. Il Movimento 5 Stelle in Sicilia ha scritto una pagina di storia che inaugura di fatto l’inizio della “Terza Repubblica”, quella dei cittadini. Una valanga di voti che ha mandato in tilt persino il sistema elettorale, facendo emergere tutte le criticità di una legge, il Rosatellum, scritta ad arte per fermare il Movimento 5 Stelle. Intanto in queste ore a Caltanissetta si è tenuto un incontro tra i neo eletti ed i deputati del gruppo Parlamentare dell’Assemblea Regionale Siciliana.

A seguire l’elenco degli eletti.

CAMERA DEI DEPUTATI UNINOMINALE

SICILIA 1

SICILIA 1 – SICILIA 01

Collegio uninominale 01 – Palermo – Resuttana- San Lorenzo Leonardo Salvatore Penna detto Aldo

Collegio uninominale 02 – Palermo – Libertà – Giorgio Trizzino

Collegio Uninominale 03 – Palermo – Settecannoli – Roberta Alaimo

SICILIA 1 – SICILIA 02

Collegio Uninominale 05 – Bagheria – Vittoria Casa

Collegio Uninominale 06 – Monreale – Giuseppe Chiazzese detto Mongiovi’

Collegio Uninominale 08 – Marsala – Piera Aiello

SICILIA 1 – SICILIA 03

Collegio Uninominale 04 – Gela Dedalo Cosimo Gaetano Pignatone Detto Dedalo Pignatone

Collegio Uninominale 07 – Agrigento – Michele Sodano

Collegio Uninominale 09 – Mazara Del Vallo – Vita Martinciglio

SICILIA 2

SICILIA 2 – SICILIA 01

Collegio uninominale 01 – Messina – Francesco D’Uva ( Eletto anche al plurinominale)

Collegio Uninominale 02 – Barcellona Pozzo Di Gotto – Alessio Mattia Villarosa (Eletto anche al plurinominale)

Collegio Uninominale 03 – Enna – Andrea Giarrizzo

SICILIA 2 – SICILIA 02

Collegio uninominale 04 – Acireale – Giulia Grillo (Eletta anche al plurinominale)

Collegio Uninominale 05 – Catania – Laura Paxia

Collegio Uninominale 06 – Misterbianco – Simona Suriano (Eletta anche al plurinominale)

SICILIA 2 – SICILIA 03

Collegio uninominale 07 – Paternò – Eugenio Saitta

Collegio Uninominale 08 – Ragusa – Marialucia Lorefice (Eletta anche al plurinominale)

Collegio Uninominale 09 – Avola – Maria Marzana (Eletta anche al plurinominale)

Collegio Uninominale 10 – Siracusa – Paolo Ficara

CAMERA DEI DEPUTATI PLURINOMINALE

SICILIA 1

SICILIA 01 – SICILIA 1-01

Adriano Varrica

Valentina D’Orso

SICILIA 01- SICILIA 1-02

Antonio Lombardo

Caterina Licatini

Davide Aiello

SICILIA 01 – SICILIA 1- 03

Azzurra Pia Maria Cancelleri

Filippo Giuseppe Perconti

Rosalba Cimino

SICILIA 2

SICILIA 2 – 01

Alessio Mattia Villarosa (*)

Angela Raffa

Francesco D’Uva (Potrebbe subentrare Antonella Papiro).

SICILIA 2 – SICILIA 2 – 02

Giulia Grillo (*)

Santi Cappellani

Simona Suriano (Potrebbe subentrare Luciano Cantone)

SICILIA 2 – SICILIA 2 – 03

Marialucia Lorefice (Potrebbe subentrare Filippo Scerra)

Gianluca Rizzo

Maria Marzana (*)

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO UNINOMINALE

SICILIA 01 – SICILIA 01

Palermo – Resuttana – Stanislao Di Piazza detto Steni

Palermo – Bagheria – Loredana Russo

Marsala – Francesco Mollame Detto Franco

Agrigento – Gaspare Antonio Marinello Detto Rino

Gela – Pietro Lorefice

SICILIA 02 – SICILIA 02

Messina – Grazia D’Angelo

Acireale – Tiziana Carmela Rosaria Drago in Stivala

Catania – Nunzia Catalfo (Eletto anche al plurinominale)

Siracusa – Giuseppe Pisani detto Pino

SENATO PLURINOMINALE

SICILIA 01

Antonella Campagna

Vincenzo Santangelo Detto Maurizio

Cinzia Leone

Fabrizio Trentacoste

SICILIA 02

Mario Michele Giarrusso

Nunzia Catalfo (*)

Cristiano Anastasi

Barbara Floridia