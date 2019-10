Podismo XXIII Trofeo Sale &Saline a Nicola Mazzara e Maria Grazia Bilello

XXIII Trofeo Sale &Saline a Nicola Mazzara e Maria Grazia Bilello

La manifestazione disputata a Trapani, è stata valida come 11a e ultima prova del GP regionale di corsa. Ottima l’organizzazione del GS 5 Torri Fiamme Cremisi.

Trapani. Ventitré edizioni, la lunga storia di una manifestazione che anno dopo anno non delude mai, anzi migliora nel tempo. E’ il Sale & Saline, evento organizzato dal GS 5 Torri Fiamme Cremisi Trapani, che oggi ha chiuso il 25° GP Sicilia di corsa su strada. Circa 600 gli atleti in gara in una giornata dai toni più primaverili che autunnali e che a Trapani ha celebrato, tra l’altro, la 4a Edizione del “Rescue Day”, che ha riunito diverse associazioni di volontariato, provenienti da tutta la provincia. Torniamo alla gara: a vincere sono stati Nicola Mazzara (Cus Palermo) e Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo). Entrambi gli atleti hanno scritto per la prima volta il loro nome nell’albo d’oro della prestigiosa manifestazione. Il 21enne, allievo di Francesco Ingargiola (campione del mondo militare a Roma nel 1995 e miglior siciliano di sempre nella maratona con il tempo di 2h08’48”) ha duellato, nei 3 giri del percorso cittadino, con il compagno di società Salvatore Laudicina (vincitore a Trapani lo scorso anno) chiudendo i 10 chilometri con il tempo di 33’48. Appena 15 i secondi di distacco per Laudicina, che ha perso lucidità solo nell’ultima parte della gara; terzo il partinicese Lorenzo Abbate (Universitas Palermo) con il tempo di 34’59.

Si conferma un piccolo bulldozer Maria Grazia Bilello che dopo il successo di Valverde ha centrato l’ennesimo alloro di una stagione vissuta da protagonista. Bella e tirata la gara al femminile, con le atlete più attese della vigilia, che non hanno deluso le aspettative. Alle spalle della Bilello (39’34) è giunta la compagna di squadra Chiara Immesi (40’02) che ha prevalso di una sbavatura (appena due secondi) sulla forte Angela La Monica (Marathon Caltanissetta), in un finale dai toni agonistici accesi ma corretti, con la Agrusa quarta appena dietro la nissena. In gara e puntualmente al traguardo anche Nino Macaluso atleta dello Sport Amatori Partinico, che a giorni spegnerà 86 candeline. Doveroso e sentito il ricordo, nel corso di tutta la manifestazione di Giorgio Gallo, atleta di casa, deceduto nel gennaio dello scorso anno a soli 38 anni, a causa di un malore mentre si allenava.

Colonna sonora della XXIII edizione del Sale&Saline la “Banda Musicale Città di Trapani”, formata da un gruppo di giovanissimi musicisti guidati da oltre 20 anni dal Maestro Carpitella. Il timbro di un Sale&Saline sicuramente tra le manifestazioni podistiche più amate, della nostra regione.

Classifica Uomini (10 km)

1) Nicola Mazzara (Cus Palermo) 33’48

2) Salvatore Laudicina (Cus Palermo) 34’03

3) Lorenzo Abbate (Universitas Palermo) 34’59

4) Domenico Conti (Universitas Palermo) 35’28

5) Alberto Fieramosca (Marathon Club Sciacca) 35’35

Classifica Donne (10 km)

1) Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo) 39’34

2) Chiara Immesi (Universitas Palermo) 40’02

3) Angela La Monica (Marathon Caltanissetta) 40’04

4) Azzurra Agrusa (5 Torri Fiamme Cremisi) 40’13

5) Serena Zeferino (Universitas Palermo) 41’02