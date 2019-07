Podismo: Tutto pronto per l’ottava edizione del Giro a Tappe Isola di Ustica Trofeo AMP lunedì la prima tappa, presentata la maglia ufficiale.

Isola di Ustica (PA). Con la presentazione della maglia ufficiale della 8° edizione del Giro Podistico a Tappe Isola di Ustica Trofeo Area Marina Protetta si accendono i motori dell’evento usticese che prenderà il via lunedì 15 luglio ’19 ore 18,30 (con la prima tappa delle quattro previste) dalla meravigliosa Contrada Spalmatore per raggiungere via Tramontana la Centrale Piazza Umberto.

La maglia ufficiale personalizzata sarà consegnata, insieme al pettorale ed al chip elettronico fornito dalla Speedpass, agli atleti durante la conferma delle iscrizioni del Giro Lungo lunedì 15 luglio ’19 in Piazza della Vittoria dalle ore 16,30 alle 17,30 , successivamente i partecipanti saranno accompagnati alla partenza. La prima tappa tra le più belle in programma di circa 5km. prevede a metà percorso la mitica salita spezza gambe del Passo della Madonna che sicuramente metterà a dura prova le resistenze atletiche dei partecipanti, una dolce discesa ed un lungo falsopiano negli ultimi chilometri porteranno gli atleti all’ arrivo nella centralissima Piazza Umberto cuore di Ustica.

L’evento organizzato dalla ASD Sicilia Promo Sport Vacanze e la Ustica Tour sarà valido come prova ufficiale del BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre TOPO Athletic.

