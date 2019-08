Podismo: Successo organizzativo alla 8° Corri per le Vie di Borgetto con le vittorie di M.Grazia Bilello e Lorenzo Abbate.

Borgetto (PA). Un sabato 17 agosto ’19 che sarà ricordato come una festa per i fortunati partecipanti e spettatori della “Corri per le Vie di Borgetto” organizzata in maniera impeccabile dallo ASD Sport Amatori Partinico e dal dinamico borgettese Pino Vicari che con enfasi e passione riesce a portare per l’ottava volta nella sua città natale, Borgetto in provincia di Palermo, un evento sportivo di grande qualità.

La gara valida come prova Challenger del BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre TOPO Athletic ha visto la partecipazione di 120 atleti provenienti da tutta la Sicilia che sul tecnico ed impegnativo circuito cittadino di 1000 metri hanno dato spettacolo fin dal primi giro dei sei previsti.

Il gruppo di testa al primi giro transitava composto da sette unità, tra questi L. Abbate, S. Pecoraro, L. Filippi, C. Di Gioia, Vito Messina, A. Renda e S. Lo Dico, che man mano col passare dei giri si andava assottigliando fino all’ultima tornata che vedeva arrivare primo il partinicese Lorenzo Abbate in 21’34’’ seguito da Salvatore Pecoraro in 21’42’’ e terzo Luca Filippi in 22’31’’. Tra le donne vittoria solitaria della partinicese M. Grazia Bilello che con il crono di 25’39’’ tagliava il traguardo posto in via Roma tra due ali di folla entusiasta, seconda Vincenza Chimenti in 27’35’’ e terza Maria Giangreco in 27’53’’.

Subito dopo il gustoso ristoro finale a base di dolce anguria locale e gelato artigianale, si allestiva la cerimonia di premiazione con premi in ceramica per i primi tre di ogni categoria, per i primi arrivati assoluti un prezioso vaso in ceramica da conservare tra i ricordi sportivi più belli.