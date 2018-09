Podismo Palermo. Ultime ore per iscriversi con una tariffa agevolata, alla XXIV edizione della Maratona di Palermo,

Palermo. Ultime ore per iscriversi con una tariffa agevolata, alla XXIV edizione della Maratona di Palermo, in programma domenica 18 novembre. Da sabato 15 settembre, infatti, scatta la penultima fascia che rimarrà in vigore fino al 29 ottobre; per iscriversi alla maratona si pagherà la quota di 30 euro (contro gli attuali 25) per la mezza maratona invece 22 euro (al momento 18 euro). La chiusura delle iscrizioni è prevista per il 5 novembre. Intanto fioccano le adesioni che arrivano un po’ da tutta Italia e anche da fuori i confini. Attesi gruppi di podisti da Napoli, dalla Lombardia, dal Lazio, dalla Toscana. Per quanto riguarda le nazioni che sbarcheranno a Palermo, le più “attive” sono la Francia, la Germania e il Belgio. Hanno già fatto pervenire le loro iscrizioni anche atleti americani, svedesi e inglesi. Tempo massimo per portare a termine la maratona è di 6 ore, tre ore per concludere la mezza maratona.

Tante quest’anno le iniziative in favore di gruppi e società: queste ultime potranno usufruire di una iscrizione gratuita ogni 10, due ogni venti e così via. Previsto anche un montepremi per le società italiane: verranno infatti premiate le prime sei classificate, con punteggio che sarà attribuito in base all’ordine degli atleti classificati. Previsto infine un rimborso spese di viaggio per le società siciliane che arriveranno a Palermo in pullman, con un minimo di venti atleti iscritti alla maratona. Quest’anno nell’ambito della Maratona di Palermo, saranno assegnati i titoli tricolori UNVS (Unione Nazionale Veterani dello Sport).

