Podismo, Mezza Maratona Città di Enna: un grande evento sportivo e sociale

Lo sport quello vero, quello puro raccontato da “superatleti” come Silvia Furlani che da 32 anni continua a correre in giro per l’Italia e il mondo malgrado affetta da sclerosi multipla, Nicola Bottosso che corre per sensibilizzare l’opinione pubblica sui tumori pediatrici, Giusy La Loggia che in carrozzina spinta dalle gambe di Vito Massimo Catania alcune settimane fa insignito dell’ordine di Cavaliere della Repubblica direttamente dal Presidente della Repubblica porta avanti una crociata contro le barriere architettoniche. Gli sportivi ennesi li hanno conosciuto meglio nella serata di venerdì 22 marzo nell’incontro promosso dall’Atletica Enna del presidente Claudio Castagna allo Spe e condotto da Elisa Di Dio e Riccardo Caccamo, per presentarli in vista della Mezza Maratona di Pergusa che si disputerà all’interno dell’autodromo di Pergusa domani 24 marzo, organizzata dalla stessa società, con il patrocinio dell’Ente Autodromo di Pergusa e del Comune e dove si prevede la partecipazione di un migliaio di podisti da tutta la Sicilia. Ma i veri protagonisti di questo evento che si ripete ogni anno e che si propone sempre più di creare un connubio da sport e sociale, saranno proprio loro, dei veri eroi non per i piazzamenti che conquistano dove partecipano ma per i valori che comunicano ovvero quello che la vita è troppo bella e breve per crearsi molto spesso falsi problemi e che nella vita si deve sempre lottare e molto ostacoli che in un primo momento sembrano insormontabili, invece la con la volontà ma anche con tanti sacrifici sono superabili e se non risolvibili definitivamente ma ci si può tranquillamente convivere. Per quanto riguarda la gara di domani 24 marzo, prevede che sia Silvia Furlani che Nicola Bottosso partiranno intorno alle 7, mentre la gara vera e propria prenderà il via alle 9,45.

