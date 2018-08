Podismo: La Regina delle corse estive apre le iscrizioni la Mezzanotte Running Trofeo Gustosita unica per qualità e innovazione.

Isola delle Femmine (PA). Inizia il conto alla rovescia per la partenza della ormai mitica Mezzanotte Running Città di Isola delle Femmine 3° Trofeo Gustosita che avverrà allo scoccare della mezzanotte di venerdì 24 agosto ’18.

Aperte ufficialmente le iscrizioni per l’evento organizzato dalla ASD Polisportiva Pegaso Athletic che punta a riconfermare i sold – out registrati delle due passate edizioni che hanno riempito il Lungomare dei Saraceni di Isola delle Femmine (PA) di centinaia di atleti provenienti da tutta Italia.

Il Comitato Organizzatore ama personalizzare con un tema specifico ogni suo evento, infatti, la Mezzanotte Running sarà una gara sotto le stelle dove gli atleti correranno fluo tra accessori e disegni artistici sul corpo.

I primi 400 atleti che si iscriveranno attraverso il sito www.speedpass.it riceveranno un favoloso pacco gara, che grazie ai numerosi partner sarà completo di numerosi gadget utili e di pregio. Riconfermata la meravigliosa cerimonia di premiazione che vedrà salire sul podio i primi dieci di ogni categoria (unica gara in Sicilia) ai primi assoluti M&F il prezioso Trofeo Gustosita accompagnato da altri importanti premi tra cui un soggiorno presso il Saracen Sands Hotel & Congress Centre che oggi è divenuto pure centro benessere.

Al termine della gara si aprirà il ristoro finale , trai più variegati e importanti, che restituirà le energie ai partecipanti ed in questa edizione sarà anche supported by Red Bull e il grande colosso Polini Distillates Beverage con il suo nuovo My Spritz.

È una festa dentro la festa tra musica, balli e curiosità offerte dai partner all’interno dell’Expo Village destinato alle novità del momento tra benessere e mondo dello sport.

La gara valida come prova Ufficiale del Campionato BioRace Trofeo ECP Pegaso Abacus/Per…Correre sotto l’egida dell ACSI Sicilia Occidentale si svilupperà su un circuito di 1875 metri da ripetere quattro volte.