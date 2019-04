Podismo: La maglia ufficiale del Giro Podistico di Ustica Trofeo AMP alla Maratona Internazionale di Parigi.

Palermo: Anche la maglia ufficiale del Giro Podistico a Tappe di Ustica Trofeo AMP correrà domenica prossima 14 aprile 2019 per le strade di Parigi in occasione della 43° edizione della Maratona Internazionale di Parigi.

I colori del Giro Podistico a Tappe di Ustica Trofeo AMP correranno insieme a quelli di oltre 56000 atleti provenienti da tutto il mondo, infatti, la maratona della Ville Lumiere è la più partecipata in Europa e la seconda al mondo dopo New York. La maglia del Giro di Ustica sarà in bella mostra lungo i meravigliosi 42,195 km del percorso che si snoda all’ interno della città costeggiando la Senna, gli Champs-Elysèes, la Concorde, la Torre Eiffel, la Cattedrale di Notre-Dame. Previsti oltre 100.000 spettatori e più di 100 bande musicali che con gli incitamenti e la musica allevieranno le fatiche agonistiche degli atleti.

La promozione del Giro Podistico di Ustica Trofeo AMP in programma dal 15 al 20 luglio 2019 varca i confini italiani per cercare di captare turismo straniero, gli organizzatori dell’ASD Sport Nuovi Eventi Sicilia e Ustica Tour hanno già accolto richieste di partecipazione al Giro da atleti provenienti dalle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia che trascorreranno le loro vacanze sportive ad Ustica.

Info www.biorace.it www.usticatour.it