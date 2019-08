Podismo: Il BioRace a spasso per la Sicilia appuntamenti a Borgetto (PA) e a Seccagrande Ribera (AG).

Borgetto (PA)/Seccagrande Ribera (AG): Doppio appuntamento nel prossimo weekend per gli atleti amici del BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre TOPO Athletic , infatti, sono due gli importanti appuntamenti da non perdere per le loro peculiarità e fascino.

Primo appuntamento nel pomeriggio di sabato 17 agosto ’19 nel caratteristico Comune di Borgetto in provincia di Palermo con ritrovo dalle ore 17,00 presso via Roma e partenza unica serie alle ore 19,00 la manifestazione denominata “8° Corri per le Vie di Borgetto” è organizzata dal dinamico staff dello ASD Sport Amatori Partinico , la distanza da percorrere è di circa 6000 metri è vedrà premiati i primi tre di ogni categoria sarà garantito ai primi 200 iscritti un ricco pacco gara .

Secondo appuntamento domenica 18 agosto ’19 nella ridente località balneare di Seccagrande a Ribera in provincia di Agrigento, il ritrovo è fissato dalle ore 18,00 presso il Lungomare Yuri Gagarin dove alla ore 20,00 avverrà la partenza, l’evento denominato “13° Trofeo Podistico Estate Riberese” è organizzato dalla ASD Passione Corsa Ribera si svilupperà sulla distanza di 6400 metri per tutte le categorie , saranno premiati i primi tre di ogni categoria.

Le iscrizioni dovranno pervenire tramite il sito www.speedpass.it per tutte le altre informazioni www.biorace.it