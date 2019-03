Podismo: Grandi novità per il SuperPrestige 2019 si parte il 24 marzo con la Strapalermo.

Palermo. Sarà la Strapalermo in programma il prossimo 24 marzo ad aprire ufficialmente la terza edizione del SuperPrestige. Confermate quattro le prove facente parte di questo contenitore che grazie alla sua formula semplice e coinvolgente ha riscosso grande successo tra gli atleti siciliani, unico requisito richiesto per rientrate nella premiazione finale è quello della partecipazione infatti basterà tagliare il traguardo in tre delle quattro prove previste per rientrare tra i premiati.

Una valanga di premi per tutti gli atleti che sceglieranno il SuperPrestige messi in palio dal C.O. che punterà anche in questa edizione sulla qualità organizzativa e l’accoglienza questo il calendario gare :

24 Marzo Strapalermo

02 Giugno Minimaratona di Sicilia Trofeo Securpol Italia

15 Settembre Memorial Salvo D’Acquisto

15 Dicembre Christmas Run Città di Capaci

Gli eventi saranno organizzati sotto l’egida della ACSI Sicilia Occidentale e dalla ASD Polisportiva Pegaso Athletic binomio vincente che sta regalando al movimento podistico libertà di scelta ma soprattutto servizi di altissima fattura.

Info e regolamento su www.biorace.it