Podismo: Clamoroso alla Mezzanotte Running sul podio i primi dieci di ogni categoria.

Isola delle Femmine/Capaci (PA). Molto clamore scatena la decisione degli organizzatori della ASD Polisportiva Pegaso Athletic di gratificare in maniera sostanziosa gli sforzi agonistici dei partecipanti alla Mezzanotte Running Trofeo Gustosita, infatti, la premiazione è stata allungata fino al decimo di ogni categoria che pone la cerimonia di premiazione tra le più rare e ricche sul territorio nazionale.

Oltre duecento premi saranno consegnati durante la cerimonia di premiazione ed in particolare tre preziose targhe ricordo in memoria di Michele Capasso prematuramente scomparso a causa di una grave malattia, obbiettivo di questa edizione della Mezzanotte Running la sensibilizzazione dell’opinione pubblica alla lotta contro le malattie ematologiche.

Una valanga di premi per i primi assoluti sia maschile che femminile che oltre al Trofeo Mezzanotte Running, sarà offerto un super premio dal Saracen Sands Hotel & Congress Centre che si aggiungerà alla scultura della Associazione BC Sicilia e della Associazione Frammenti, inoltre anche una minicrociera Explora dell’isolotto, un utile borsone offerto da ASD Polisportiva Pegaso e tante altre sorprese. Per le categorie premi offerti da Mikifra laboratorio artigianale, Sportlandia, Herbalife, Lidi Balneari di Isola delle Femmine e Capaci, Per…Correre, Gustosita Lounge Bar, Nino Parrucca Ceramiche e Hotel dei Pini Porto Empedocle.

L’appuntamento è dalle ore 20,00 di venerdì 23 agosto ’19 presso il Gustosita Lounge Bar di Isola delle Femmine/Capaci dove saranno consegnati ai primi 500 iscritti i relativi pettorali, Chip elettronici forniti dalla Speedpass.it ed il ricco pacco gara contenente le colorate ed utili maglie tecniche personalizzate.

La gara patrocinata dai Comuni di Isola delle Femmine e Capaci, sulla distanza di circa 8km partirà allo scoccare della mezzanotte e sarà valida come prova ufficiale del SUPERPRESTIGE e BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre TOPO Athletic . In ambito della manifestazione si svolgerà la prima edizione della “Fluo Night Walking” camminata ludico motoria aperta a tutti di km 2,680 (un giro del circuito), gli interessati potranno iscriversi (fino al raggiungimento di 200 partecipanti) presso i punti iscrizione: Per Correre Viale della Croce Rossa 167- Palermo, Palestra Malù Village Via Castellana, 108 – Palermo, Sportlandia Corso Domenico Sommariva, 22 – Capaci (PA), Gustosita Viale dei Saraceni n. 123- Isola delle Femmine (PA).

Ad allietare la lunga serata balli caraibici, riscaldamento muscolare con Crossfit, Body Painting Fluo gestito dall’Accademia Make Up Training e la calda voce dell’artista Giusy Magoga.

Al termine della fase agonistica per gli atleti si aprirà l’ormai mitico ristoro finale con numerose leccornie culinarie che andranno a reintegrare in maniera sublime le appena spese energie il tutto innaffiato da cicchetti My Spritz – Polini.

Info ed iscrizioni www.biorace.it www.speedpass.it