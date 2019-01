Podismo: Al Gran Galà BioRace premi speciali per Siciliarunning.it e Sportiamo.

Palermo. Domenica prossima (27 gennaio ’19) in occasione dell’ottava edizione del Gran Galà BioRace , in programma presso la sala eventi “La Villa dei Vostri Desideri” a Bagheria (PA), saranno consegnati numerosi premi speciali per l’attività svolta e la divulgazione dell’ atletica leggera ed in particolar modo del mondo BioRace dell’anno agonistico 2018.

Come Miglior testata giornalistica online sarà premiato Siciliarunning.it sempre attivo nel promuovere e raccontare in maniera esemplare gli eventi sportivi, centinaia di articoli accompagnati da migliaia di meravigliose foto sono punto di riferimento dei podisti siciliani e nazionali, un grande ringraziamento al fautore e responsabile del sito Michele Amato che con grande passione e dedizione riesce a gestire e mantenere vivace il sito divenuto tra i più cliccati ed “amati” del mondo podistico.

Come Miglior Format Sportivo sarà premiato SPORTIAMO che attraverso il social facebook riesce a coinvolgere migliaia di sportivi raccontando a 365 gradi tutte le varie discipline sportive dando giusto rilievo anche agli sport minori e relativi praticanti, il responsabile e curatore Salvo Orlando dal 2014 con appuntamenti, dirette streaming e notizie si è professionalmente ricavato uno spazio importante nel mondo della comunicazione sportiva.

Come Miglior Evento BioRace 2018 sarà premiato l ‘Happy Run Valledolmo che a detta di tutti i fortunati partecipanti è diventato un appuntamento imperdibile di grande qualità dove l’accoglienza della cittadina madonita lascia letteralmente a bocca aperta, spazio per tutte le categorie da quelle giovanili ai master passando per i diversamente abili rendono l’evento unico capace di lasciare nel cuore ricordi meravigliosi ed indelebili.

Come Miglior Atleta numerosi i probabili vincitori ognuno di loro con un curriculum ricco e importante non solo sportivo ma umano e sociale, il nome sarà rivelato durante la lunga cerimonia di premiazione del Gran Galà BioRace.

Altro momento importante della giornata l’attribuzione dell’Attestato di Merito e Ambasciatore del Sorriso Gogòl che andrà a chi è riuscito ha fare qualcosa di splendido per il prossimo con semplicità ed energia positiva e sempre con il sorriso stampato sul viso e convinto che la vita possa cambiare sempre in meglio.

Inoltre saranno premiati i fortunati classificati dei Campionati BioRace Trofeo ECP Pegaso Abacus/Per…Correre, Coppa Giovani Acsi Sicilia Occidentale, BioEco Trail Running sia a livello individuale che di società.

Classifiche ed info su www.biorace.it