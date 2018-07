Podismo al Giro podistico di Castelbuono anche Ezekiel Cheboi Kemboi

E’ uno dei più grandi campioni dell’atletica leggera nella specialità dei 3000 siepi, se non il più grande. Dopo sei anni Ezekiel Cheboi Kemboi torna a Castelbuono per cercare una vittoria che manca al suo stratosferico palmares. Forfait invece di Rodgers Kwemoi Chuomo, vincitore lo scorso anno.

Castelbuono (Pa). Due Olimpiadi (Atene 2004 e Londra 2012), quattro Mondiali (Berlino 2009, Daegu 2011, Mosca 2013 e Pechino 2015), 36 primavere ed una voglia di divertirsi e divertire, come un fanciullo. E’ il keniano Ezekiel Cheboi Kemboi uno dei più grandi campioni dell’atletica leggera nella specialità dei 3000 Siepi. Kemboi, sarà ai nastri di partenza della 93° edizione del “Giro Podistico Internazionale di Castelbuono”, un ritorno dopo la sua partecipazione all’edizione del centenario dalla nascita del Giro (nel 2012) che lo vide giungere quarto. Nato a Matira, in Kenia, il 25 maggio 1982 nella carriera di Kemboi, anche una breve permanenza in terra di Sicilia, quando nel maggio del 2011, tesserato per lo Sport Club Catania, prese parte ai societari, correndo a Palermo i 5000 e i 3000 siepi in occasione della prima fase regionale dei Campionati di Società. Istrionico e grande trascinatore di folle, Kemboi sarà la “variabile impazzita” del 93° Giro. Non ci sarà invece un altro keniano molto atteso alla vigilia, Rodgers Kwemoi Chuomo; il vincitore della scorsa edizione, ha sorpreso stavolta prima della gara, dando forfait. Start list che si va definendo con la presenza di altri tre atleti africani: l’ugandese Ayeko, il ruandese Vianney Myasiro e l’eritreo Ferej Sulema Hamid. Anthony Ayeko è il sesto di tredici fratelli, il terzo ad aver intrapreso la carriera sportiva. Anche lui fa parte del Tuscany Camp. Tesserato per la Toscana Atletica Futura, ha un personale di 14’42”89 nei 5000. Ventuno anni, ruandese, tesserato per #ILove Running Athletic Terni, Jean Marie Vianney Myasiro ha vinto di recente, la Ivars Tre Campanili Half Marathon competizione internazionale giunta alla 12° edizione. Il ruandese vanta un PB sui 5000 metri di 14’22”65. Ferej Sulema Hamid ha ventidue anni e arriva dall’Eritrea. Non si sa molto di questo atleta che gareggia prevalentemente campionati africani, (3’48”60 nei 1500).

Anche il Marocco sarà presente, rappresentato dall’atleta di casa nostra Mohamed Idrissi (personale di 15’28”52 nei 5000); tesserato per la Mega Hobby Sport è allenato da Giampaolo Mantegna.

Della manifestazione, faranno parte anche venti atleti con disabilità intellettiva relazionale, in rappresentanza della FISDIR Sicilia che effettueranno un giro del percorso e successivamente si uniranno allo staff organizzativo, per offrire un importante contributo. I ragazzi, che fanno parte di alcune società siciliane di atletica, arriveranno dalla provincia di Palermo e da quella di Agrigento.

Anche quest’anno prologo alla gara del 26 luglio, sarà la kermesse del 25 sera in piazza Margherita, nel corso della quale verranno presentati i top runner e assegnato il premio Ypsigro, giunto quest’anno alla undicesima edizione e curato da Tommaso Raimondo.

LE CATEGORIE GIOVANILI AL ‘GIRO’

Si confermano le gare giovanili che apriranno il lungo pomeriggio del 26 luglio. Di corsa tutte le categorie: si comincerà con gli Esordienti (per loro i classici 300 metri) poi a ruota e con distanze via via differenti Ragazzi, Cadetti e Allievi.

SARA’ ANCORA “MARATONINA DEI 10 GIRI”

Riproposta nella passata edizione, anche quest’anno gli atleti, transiteranno sempre da piazza Margherita, ma non faranno la curva stretta per immettersi su via Mario Levante, bensì gireranno attorno alla fontana per poi intraprendere la “terribile salita”, vera selezione naturale della gara. Dieci giri per un totale di 11, 307 km..

IL GIRO CON IL MARCHIO “GOLD”

Il Giro podistico Internazionale di Castelbuono è stato classificato dalla Fidal come Gold, uno dei tre “distintivi” (il più prestigioso) che, insieme a Silver e Bronze, certificano il livello di gare inserite nel calendario FIDAL. La classificazione e l’assegnazione dei rispettivi label, si basano su parametri di qualità agonistici e organizzativi. La corsa è stata anche inserita nei Gold Label Events della Iaaf, ovvero la lista ristretta e ricercata degli eventi di atletica più importanti e famosi del mondo.

PAOLO MUTTON: “THE VOICE”…

Paolo Mutton non è solo la voce del “Giro” ma è parte di una famiglia più grande che lo lega a Castelbuono, alle sue strade, ai volti, all’atmosfera della gara. Anche per questa 93esima edizione Mutton sarà la voce, l’anima, il cuore narrante e pulsante di un evento che è storia e cultura.

IL GIRO DA SEGUIRE…IN TV E ON LINE

La RAI trasmetterà (sui canali RAISPORT) il 93esimo “Giro podistico Internazionale di Castelbuono”. Giro tutto da seguire anche grazie alla diretta streaming predisposta dalla Fidal http://www.atletica.tv e dal canale Facebook che fa riferimento al sito ufficiale del Giro https://www.facebook.com/GiroDiCastelbuono/?fref=ts

SPONSOR ISTITUZIONALI

Comune di Castelbuono, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione siciliana Assessorato turismo, sport e spettacolo, Cusi Sicilia.

SPONSOR TECNICO: KARHU.

I PARTNERS PRIVATI:

Nvp Broadcast & Obvan, Di Nolfo Group, Giaconia supermercati, Acqua Geraci, Fideuram Private Banker, Cantine Varaschin, Bcc “San Giuseppe” Petralia Sottana, Fiasconaro srl, Consorzio Simegas, Pegaso universita’ telematica Palermo, Palazzolo srl, Biscotti Tumminello, Biscotti Paolo Forti, Abbazia Santa Anastasia, Ristorante Palazzaccio, Cls arredi, Latte Bergi, Agriturismo Bergi.