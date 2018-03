Podismo a Barafranca edizione 2018 del Vivicittà

fonte: Siciliarunning

Si corre a Barrafranca il Vivicittà di Enna

Appuntamento a Barrafranca, domenica 15 aprile per la kermesse che coinvolgerà quest’anno 48 città italiane e 12 estere

Meno di un mese alla 35a edizione del Vivicittà che quest’anno, coinvolgerà anche le province siciliane di Enna e Caltanissetta, nell’appuntamento condiviso di Barrafranca che ospiterà l’importante appuntamento podistico. La manifestazione è organizzata dal Comitato Territoriale UISP di Enna, con il patrocinio del Comune di Barrafranca e la collaborazione dell’ASD Barrafranca Running. La data è quella di domenica 15 aprile 2018. L’evento è stato presentato a Palazzo di Città di Barrafranca, con il primo cittadino, Fabio Accardi, che ha ricevuto dalla mani del presidente della Barrafranca Running, Antonio Bellanti, la maglia della società e il pettorale numero 1 che il primo cittadino indosserà in gara nel giorno della manifestazione.

Dodici i chilometri (5 giri del percorso) per la competitiva, due invece (4.800 metri) per la gara non competitiva che coinvolgerà giovani e famiglie. Prevista anche una passeggiata scolastica ludica motoria a fine ricreativo di 800 metri. Passerella quantomai importante anche per atleti disabili in carrozzina.

Caratteristiche del Percorso Gara: Il circuito di 2.400 m da ripetere 5 volte per un totale di Km 12 si svilupperà a Barrafranca con partenza ed arrivo in viale della Repubblica. Percorso: Viale della Repubblica, C.so Garibaldi, via Archimede, C.so Garibaldi, C.so Italia, via Friuli, Viale della Repubblica (giro di boa altezza via Marche), via Minniti, via Oberdan Lo svolgimento della gara sarà garantito con qualsiasi condizione atmosferica.

Ad anticipare la competizione del 15 aprile , l’appuntamento presso la casa Circondariale di Enna “L. Bodenza” sabato 14 aprile, mentre il 13 aprile il Vivicittà proseguirà la sua corsa nel carcere di Caltanissetta.

In Sicilia il Vivicittà si disputerà anche a Trapani, Ragusa, Messina e naturalmente a Palermo, campo centrale della manifestazione a marchio Uisp.