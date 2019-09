IL Vangelo secondo San Remo. E’ il titolo dello spettacolo teatro e musica realizzato dagli alunni della scuola Primaria e della Prima Secondaria dell’IC Guarnaccia di Pietraperzia scuola Polo regionale per le attività musicali e teatrali che terminerà il suo tour itinerante in giro per la Sicilia stasera 24 settembre dalle 19 nel cortile dello stesso Istituto Comprensivo.

