Piazza In Diretta: emendamento a firma dell’On. Luisa Lantieri per indennità economiche a tutti gli operatori sanitari impegnati in emergenza Covid ed anche 118

fonte: piazza in diretta

Passa in aula all’Ars, con la firma dell’onorevole Luisa Lantieri, l’emendamento per un riconoscimento economico supplementare a tutti gli operatori sanitari di ruolo a tempo indeterminato e determinato assegnati ai reparti COVID di emergenza urgenza SEUS7118, auto soccorritori, infermieri, medici e medici 118 EST sempre in prima linea nell’emergenza COVID-19 della regione Sicilia. “ È un riconoscimento concreto a coloro che hanno messo la loro preziosa attività al servizio di tutti noi” dichiara la parlamentare piazzese.

Ranieri Ferrara

Visite: 52