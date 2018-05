Piazza Armerina nasce il progetto culinario Te Tu

La cucina è passione, integrazione, vita, emozione, condivisione, crescita, esperienza, amicizia e soprattutto divertimento. Quale nome migliore per raccontare tutto questo se non Te Tù?

I Tetù sono biscotti tipici siciliani il cui nome in realtà altro non è che l’abbreviazione della frase dialettale “tetù e teio” che tradotta vuol dire “uno io e l’altro tu”.

Te Tù è un progetto culinario innovativo che nasce al centro della Sicilia che propone lezioni di cucina e degustazione dei piatti realizzati in una tipica residenza di campagna, un luogo suggestivo dove intraprenderete il vostro viaggio tra i sapori, i colori e gli odori di Sicilia.

Lo scopo di Te Tù è di promuovere e sviluppare la passione per l’arte culinaria, riscoprendo il piacere del passato e assaporando il gusto del presente basandoci sulle radici di una tradizione di cucina familiare (madre, nonna zia e tata eccellenti cuoche) migliorata dall’esperienza, dallo studio, ma soprattutto dalla passione!

Solo prodotti stagionali, genuini e a km zero raccolti nel nostro orto biologico. Partecipa a lezioni di cucina uniche a Piazza Armerina, la città dei mosaici, e scopri i segreti della cucina tradizionale siciliana, pasta fresca, sarde a beccafico, arancine, cannoli, cassate e molto altro.

