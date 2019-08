Piazza Armerina dal 20 al 22 agosto Rassegna Jazz

Dal 20 al 22 agosto 3 giorni di grande Jazz a Piazza Armerina, la città della Villa Romana del Casale, la città del Palio dei Normanni, nel cuore della sicilia, 6 concerti unici, due al giorno che si terranno nella Via Garibaldi, concerti totalmente gratuiti, ecco i nomi dei magnifici artisti Francesco Pantusa, Triton Trio, Marco Grillo, John Colianni con Loredana Melodia, Pamela Barone feat. Francesco Patti, Rino Cirinnà. Il concerto Jazz del grande John Colianni, inizialmente previsto a pagamento il 21 agosto, grazie alla sensibilità di alcuni commercianti, sarà gratuito come gli altri della tre giorni Jazz in Via Garibaldi dal 20 al 22 agosto. Vi aspettiamo a Piazza Armerina

