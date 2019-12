Pergusa: Successo Torneo Arcieri Federico II

Veramente una bellissima giornata di tipo primaverile quella che ha incorniciato il Raduno degli Arcieri Siciliani per i reciproci auguri di Natale e Fine Anno svoltosi presso il Villaggio Turistico Garden di proprietà della famiglia Di Serio, voluto e organizzato dagli Arcieri Medievali “Federico II” di Enna di cui è Presidente il Maestro d’Arco Giuseppe Polizzotto che è riuscito a riunire oltre 50 tra arcieri e accompagnatori provenienti da più parti della Sicilia, appartenenti in buona parte alla ASC Sport e Valori:

Arcieri di Xibet – Calascibetta (EN), Arcieri di Ventura – Enna, Arcieri Federico II – Enna, Arcieri di Angelo – Amalac – Montalbano Elicona (ME), Arcieri San Marco D’Alunzio – Messina, Arcieri della Valle – Montedoro (CL), Arcieri della Fortezza – Guerrieri Ravim – Ravanusa (AG), Arcieri Arcus Sublimis – Randazzo (CT), Arcieri del Castillo de Terranovas – Gela e tanti altri.

Dopo le prime fasi di benvenuto, iscrizione alle gare, ispezione delle piazzole e costituite tra i partecipanti tre pattuglie, si è dato il via al Torneo amichevole Arcieri in Festa.

Le pattuglie hanno gareggiato dimostrando la propria abilità su sei piazzole di varia difficoltà distribuite tra i viottoli e la vegetazione della location con tranquillità e tanto divertimento.

Al termine si è svolto un abbondante e particolare pranzo conviviale presso la sala Ristorante messa a disposizione dal titolare Enzo Di Serio, che si è distinto per la sua cordiale gentilezza e ospitalità.

Dopo aver comunicato ai presenti i personali Auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo da parte del Presidente Provinciale dell’ASC Sport e Valori Antonio D’Anna che, per l’occasione, non è potuto essere presente fisicamente, il Maestro d’Arco Giuseppe Polizzotto, il Maestro d’Arco Andrea Tricoli e il Maestro d’Arco Antonino Pisa, raccolti i risultati per categoria, hanno premiato insieme a Maria Mangione e Gisella Esposito i vincitori, dando priorità ai bambini e ai ragazzi, quali nuove leve e promesse di questo sano sport.

U10

1° Anna Bessadok

2° Davide Santonocito

U14

1° Pietro Tumminelli

2° Gabriel Fiorito

3° Francesco Platania

Dame Arco Storico

1° Maria Mangione

2° Gisella Esposito

3° Anna Testa

Dame Foggia con Finestra

1° Lucia Petix

2° Maria Rita Tirendi

3° Edy Tricoli

Dame Foggia senza Finestra

1° Marianna Mazza

2° Carlotta Palermo

3° Silvia Pirrotti

4° Laura Mangione

5° Roberta Platania

Messeri Arco Storico

1° Antonino Pisa

2° Pietro Vella

3° Antonino Sutera Sardo

4° Andrea Tricoli

5° Salvatore Tirendi

6° Riccardo Mustile

7° Francesco Santonocito

8° Maurizio Cacciatore

9° Francesco Guidotto

10° Maurizio Vassallo

Messeri Foggia senza Finestra

1° Giuseppe Baleno

2° Salvatore Tayhai

3° Pietro Nigro

4° Mario Tommaselli

5° Luca Tommaselli

6° Diego Zaffora

Messeri Foggia con Finestra

1° Santo D’Amico

2° Giuseppe Polizzotto

3° Massimo Barreca

4° Angelo Presti

4° Paolo Spartà

5° Giovanni Vassallo