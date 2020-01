Enna “PER NON DIMENTICARE…”: LO SPETTACOLO DEI GIOVANI STUDENTI PER IL GIORNO DELLA MEMORIA.

“PER NON DIMENTICARE…”: LO SPETTACOLO DEI GIOVANI STUDENTI PER IL GIORNO DELLA MEMORIA.

“Juded Hier”. Questa la frase scritta sulla porta della casa della partigiana Lidia Rolfi, una testimone del genocidio ebraico dello scorso secolo. Un gesto di odio, denunciato dal figlio Aldo che oggi, dopo la scomparsa della madre, vive nella stessa abitazione. Non è l’unico caso, non è isolato. La Shoah è ogni giorno. Per denunciare e ricordare questa macabra verità gli studenti delle scuole di Enna si sono incontrati al teatro Garibaldi. Un evento suggestivo, organizzato dal Prefetto e dal Comune, con l’appoggio e la partecipazione morale del Presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello e dell’Università Kore di Enna.

Durante la mattinata i ragazzi si sono messi in gioco, interpretando celebri superstiti o persone comuni, decedute a causa della violenza e dell’odio fomentato dal dittatore nazista Adolf Hitler. Tuttavia il palco non è stato calcato da soli attori ma anche da musicisti, cantanti, ballerini e “cabarettisti”. Tutti gli alunni, in un modo o nell’altro, hanno saputo mettere in scena “il proprio”, rimembrando l’importanza del Giorno della Memoria ed il valore dello studio perché, come sosteneva Primo Levi, “Conoscere è necessario”. Alla voci dei giovani si sono aggiunte anche quelle del Prefetto Matilde Pirrera e dell’Assessore Francesco Colianni; la prima ha voluto sottolineare l’avanguardia e l’evoluzione dello Stato Italiano che, nel 2000, ha emendato la legge numero 211; questa si divide in due articoli ed ha il compito di conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico periodo della storia del nostra Europa, affinché simili tragedie non possano più verificarsi; l’Assessore è intervenuto ricordando le leggi di Norimberga del 15 settembre 1935, rievocando quegli anni di terrore, di straziante sofferenza, in cui i “diversi” venivano giudicati dai “normali” in un mondo anormale. Un pianeta basato sulla banalità del male in cui l’unica colpa che si aveva era di nascere in una minoranza, di essere omosessuale, di esprimere le proprie idee o di opporsi ai regimi totalitari. Il 27 gennaio 1945 l’Armata Sovietica aprì i cancelli di Auschwitz osservando l’inferno senza aver perso la vita. Oggi, 27 gennaio 2020, le future generazioni sono chiamate a lottare contro i barbari baluardi rimanenti dell’odio per il diverso. Un grande urlo silenzioso ha riempito i cuori dei presenti al teatro: “Ciò che è accaduto non deve mai più ripetersi. La Shoah è ogni giorno.

Matteo Franco Russo.

