Pegusa 1 settembre la Giornata per la Custodia del Creato

Quante sono le tue opere, Signore. Con queste parole di ringraziamento, tratte dal Salmo 104,24 Domenica 1 Settembre, dalle 9,00 alle 16,30, all’interno del Parco Proserpina di Pergusa, si terrà la XIV Giornata per la custodia del Creato. Promossa dalla CEI, è stata organizzata dall’Ordine Francescano Secolare di Sicilia. Il programma, ricco e articolato, vede la presenza di esperti del settore che, attraverso la loro esperienza, daranno consigli utili ed importanti per cercare di migliorare e difendere il nostro territorio. Seguiranno alcune escursioni guidate nelle vicinanze del Parco, come Villa Zagaria e la Riva dei Giunchi. Importante, dopo un piccolo break ludico, la presentazione del progetto Plastic Free per un uso consapevole delle risorse ecosostenibili. A conclusione della Giornata verrà officiata la S. Messa con la benedizione di tutti gli intervenuti.

Visite: 111