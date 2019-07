Parchi delle Miniere: potrebbe nascere un Parco Enna – Caltanissetta “Trabonella-Capodarso-Juncio-Tuminelli”

Lo scorso 18 luglio una delegazione l’Associazione Regionale “Amici delle miniere e dei minatori della Sicilia” composta dal Presidente Salvatore Trapani ,dal Presidente onorario Antonio D’Aquila e dal consigliere comunale Michele D’Oro si è incontrata ,nella sede municipale con il Sindaco di Caltanissetta arch.Roberto Gambino per concordare alcune iniziative al fine di dare impulso attuativo alla proposta di legge regionale n.216.2018( parchi minerari comunali in Sicilia). A tal fine si è concordato lo svolgimento di un convegno regionale alla presenza di tutti i deputati regionali e di tutti i Sindaci della Sicilia mineraria da svolgere nell’Aula Consiliare di Caltanissetta non appena la proposta di legge sarà posta all’odg dell’ARS. Si è concordato altresì di verificare una intesa tra Comune di Caltanissetta e Comune di Enna per l’istituzione del parco minerario intercomunale Trabonella-Capodarso-Juncio Tumminelli nell’ambito della proposta di legge suddetta. A fine settembre sarà convocato il Comitato di Coordinamento dell’Associazione Regionale “Amici delle miniere e dei minatori della Sicilia”.per deliberare le modalità di esecuzione alle suddette proposte. Il consigliere Comunale Michele D’Oro che ha organizzato l’incontro è anche componente il Comitato di Coordinamento dell’Associazione regionale Amici delle Associazione Regionale “Amici delle miniere e dei minatori della Sicilia”

