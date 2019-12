Panathlon; a Enna l’Area 9 Sicilia assegna i Premi regionali Fair Play

Nella suggestiva Location dell’Hotel Riviera di Pergusa ad Enna, si è svolta nella serata di venerdì 20 dicembre la tradizionale conviviale per lo scambio degli auguri di Natale del Panathlon Club di Enna presieduto da Nanni Di Mario. La serata è stata prescelta dall’Area 9, il cui Governatore è Eugenio Guglielmino, per la Consegna dei Premi Fair Play 2019 che il l’Area 9 assegna ad atleti o dirigenti che si sono particolarmente distinti in materia di comportamenti etici nel campo dello sport. Alla serata sono stati presenti il Governatore dell’Area 9, Eugenio Guglielmino, il Vice Presidente del Distretto Italia, Roberto Pregadio, il Past Presidente del Club Panathlon di Agrigento Gerlando Amato, ed i Presidenti dei Club Panathlon di Caltanissetta, Marcello Tornatore, di Catania, Antonio Mauri, di Messina, Ludovico Magaudda, di Palermo, Gabriele Guccione Alù e Trapani, Roald Vento. Tra gli invitati il presidente del Kiwanis Enna, Michele Trimarchi, della Fidapa, Anna Dongarrà ed il Prefetto del Rotary Club, Elisa Di Salvo.

Ha introdotto il Presidente del Club ennese, Nanni Di Mario che, tra l’altro, conclude il suo biennio di presidenza per il Club di Enna e sarà avvicendato da Mario Gulino; quindi si è passati alla cerimonia della consegna dei premi.

Per il premio Fair Play alla Carriera il prescelto è stato il trapanese Peppe Vento ovvero una vita per il Basket dove è stato un ottimo atleta sino ad età avanza da agonista e lo continua ad essere anche da amatore, ma anche ottimo atleta di tennis ed ancora uno dei migliori tennisti Over 70 al mondo.

Per la promozione dello sport, invece, premiata la messinese Maria Ruggieri una delle più forti e talentuose velociste che il mondo dell’atletica leggera italiana abbia mai avuto. Anche lei da master continua nell’attività ma soprattutto si dedica alla promozione dell’atletica leggera tra le più giovani.

Per il Gesto invece premio Fair Play al regalbutese Vito Massimo Catania ed alla barrese Giusy La Loggia che, insieme, corrono in lungo ed in largo per la Sicilia in un modo tutto particolare, per promuovere e sensibilizzare alle problematiche della disabilità. Infatti Vito Massimo Catania uno dei più forti podisti siciliani e non solo dell’ultimo decennio (non presente alla serata per motivi di lavoro), spinge la carrozzina di Giusy La Loggia, affetta da sindrome atassica, ed insieme hanno partecipato a tantissime gare riuscendo, tra l’altro, a conquistare anche importanti risultati tecnici. Il gesto non è passato inosservato al Presidente della Repubblica che ha segnalato e premiato Vito Massimo Catania tra gli eroi civili del nostro stato conferendogli, nel 2018, il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica.

Un premio speciale è stato anche assegnato al CUS Catania che, insieme al Panathlon Club etneo, grazie ad una idea del socio Ignazio Russo, porta avanti da oltre dieci anni il progetto “Sport e Legalità”, attraverso il quale vengono coinvolti decine di Istituti Scolastici e centinaia di alunni che vengono sensibilizzati ai valori dello “legalità” e dello “sport pulito” grazie alla collaborazione con le Forze Armate, Forze dell’Ordine, Enti ed Associazioni.

Nel corso della serata inoltre il delegato provinciale e socio panatleta del Coni Angelo Sberna ha consegnato ad un altro panatleta Giovanni Sacco la Stella di Bronzo al merito Sportivo che il Coni assegna ai dirigenti di società per la sua ultradecennale attività nella disciplina dello Sci Nautico.

Visite: 82