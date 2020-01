Pallavolo maschile e femminile: DF, la Kentron Enna sempre più vicina alla vetta

Continua la marcia verso la vetta della classifica della serie D femminile di Pallavolo per la Kentron Enna. Oggi pomeriggio le ennesi allenate da Tino Pregadio alla palestra comunale Pisciotto hanno battuto per 3 – 0 l’Oliveri portandosi a soli 5 punti dalla capolista Barcellona battuta dalle ennesi a domicilio la scorsa settimana. Sconfitta casalinga invece per 3 – 2 della Lupo Mobili Agira contro il Paternò.

Per quanto riguarda invece il settore maschile sconfitta interna per la Kentron Enna per 3 – 1 contro il Pedara nelal gara di quarti di finale di Coppa Sicilia.

Visite: 59