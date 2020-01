Pallavolo maschile e femminile; Coppa Sicilia e DF: oggi lungo pomeriggio di Pallavolo alla palestra Pisciotto

Lungo pomeriggio all’insegna della pallavolo quello odierno alla palestra comunale di contrada Pisciotto. Alle 17 al via il match di Coppa Sicilia maschile con la Kentron Enna che ospita il Pedara nel match valevole per il passaggio alle semifinali della manifestazione. A seguire per il campionato di D femminile la Kentron Enna lanciatissima verso le posizioni di vertice della classifica cerca la vittoria contro l’Oliveri. Sempre per quanto riguarda la D femminile, l’Agira ospita il Paternò.

Visite: 46