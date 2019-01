STAGE SELEZIONE RAPPRESENTATIVA SICILIA F

Sarà domenica 20 gennaio nella Palestra di Licata, ore 10:00 alla presenza del Coordinatore Tecnico Area 9 Sicilia Salvo Cardaci e del Selezionatore delle Rappresentative Regionali Mario Gulino lo stage riservato alle Atlete nate negli anni 2003-2004-2005-2006.

Appuntamento in vista per la partecipazione ai prossimi “Giochi delle Isole 2019” dove la Sicilia detiene il titolo di Campione in carica e al “Trofeo delle Aree 2019” .