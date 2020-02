Pallamano serie B; alla Pallamano Haenna la Coppa Sicilia

Al termine di una gara vietata ai cardiopatici, la Pallamano Haenna con il punteggio di 20 – 19 battendo l’Aretusa Siracusa, si aggiudica al Palazzetto dello sport di Enna bassa davanti ad una tribuna stracolma di spettatori la terza edizione della Coppa Sicilia riservata alle squadre di serie B. Una vittoria in rimonta per gli ennesi che sono stati quasi sempre sotto nel risultato per buona parte del match. Addirittura dopo 10’ del secondo tempo erano in svantaggio per 15 – 9. Ma poi il grande cuore in particolare di Danilo Guarasci, Dario Quattrocchi e Salvatore Larice hanno fatto si che iniziasse una incredibile rimonta che ha portato dapprima al recupero e poi al sorpasso. Gli ennesi erano arrivati in finale battendo l’Aetna Mascalucia per 32-25 mentre l’Aretusa vincendo contro lo Scicli per 23 – 19.

