Pallamano Maschile BM i risultati della 3^ Giornata

fonte:figh sicilia

3° giornata di Serie B archiviata ieri con la vittoria della Nova Audax Caltanissetta FanPage ai danni del Villaurea Pallamano Palermo chiusa per 28-27.

Continua a vincere l’ ASD Pallamano Girgenti che approfitta del turno di riposo dell’ ASD Albatro Teamnetwork per superarla e piazzare il primo stacco nella classifica generale.

Chiudono la classifica Villaurea Pallamano Palermo e A.S.D Il Giovinetto Pallamano ancora a zero nella sezione punti.

Classifica cannoniere rimodulata dove balza al primo posto con ben 31 gol, Francesco Costarella dell’ ASD Handball Messina.

questi i risultati

Avola – Scicli 28-36

Cus Palermo – HC Messina 27-25

Reusia – Pallamano Aretusa 26-19

Girgenti – Il Giovinetto Petrosino 42-22

Nova Audax – Villaurea 28-27

