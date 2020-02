Pallamano il 29 febbraio a Erice la Coppa Sicilia per le squadre di A2

Si terrà il prossimo 29 febbraio al palasport di Erice la prima edizione della Coppa Sicilia riservata alle formazioni di serie A2. Vi partecipano le squadre in ordine di piazzamento in questo momento in campionato Teamnetwork Albatro Siracusa, Cus Palermo, Alcamo e Mascalucia. Il programma degli incontri prevede

• Gara 1: ore 10.00 1^ Semifinale – Teamnetwork Albatro – Alcamo

• Gara 2: ore 12.00 2^ Semifinale – Cus Palermo – HC Mascalucia

• Gara 3: ore 16.00 Finale ¾ posto – Perdente gara 1 – Perdente gara 2

• Gara 4: ore 18.00 Finale ½ posto– Vincente gara 1 – Vincente gara 2

• Premiazione

che tutte e quattro le gare saranno trasmesse in diretta streaming attraverso la pagina Facebook F.I.G.H. Sicilia, la pagina Facebook e sul canale You Tube della società Handball Erice. Mentre la finale 1°/2 posto sarà trasmessa in differita sul canale a copertura regionale Tele Sud posizionato al n. 118 e n. 518 del digitale terrestre, domenica 1 marzo 2020, alle ore 20,30.