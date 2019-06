Pallamano Giovanile Figh Sicilia TROFEO DELLE AREE FEMMINILE E COPPA DELLE AREE MASCHILE 2019.

TROFEO DELLE AREE FEMMINILE E COPPA DELLE AREE MASCHILE 2019.

Si sono concluse a Misano Adriatico per la rappresentativa femminile e a Benevento per il settore maschile il “Trofeo e la Coppa delle Aree 2019”. Risultati postivi da entrambe le selezioni guidate rispettivamente dal tecnico federale Mario Gulino e dal coordinatore tecnico dell’Area 9 Salvo Cardaci. Un’esperienza sportiva di assoluto valore per i giovanissimi siciliani (anni 2004, 2005 e 2006) sotto lo sguardo attento dello staff tecnico nazionale diretto da Riccardo Trillini. Presente in entrambe le manifestazioni il Presidente del Comitato Regionale della Figh Sicilia, Sandro Pagaria che ha evidenziato la professionalità e l’impegno dei tecnici dedicando molto del loro tempo prima agli stage di selezione in giro per l’isola e successivamente, agli allenamenti e ai test amichevoli che sono serviti a preparare i due gruppi per queste importanti vetrine.

“Atlete e atleti che rappresentano il movimento pallamanistico siciliano in notevole crescita – afferma il presidente Pagaria – e che certamente saranno il futuro della pallamano nella nostra Sicilia, dimostrando di poter giocare alla pari dei propri coetanei provenienti da parti d’Italia che oggettivamente oggi sono più avanti di noi. Un sentito grazie ai due allenatori Cardaci e Gulino, agli accompagnatori delle due rappresentative, Rossella Porrello, Roberto Gulino e Francesco Andolina, per il lavoro svolto in questi mesi e che proseguirà anche durante la stagione estiva. Infine, voglio ringraziare tutte le società e tutti i genitori che hanno collaborato attivamente con noi, dimostrando un grande senso di appartenenza al nostro movimento”.

