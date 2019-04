La città di Troina ospita per la prima volta un evento regionale di Pallamano. Domenica prossima 7 aprile, si terrà nella cittadina nebroidea la Final Four Under 15 di Pallamano Femminile. A contendersi il titolo regionale le atlete di casa del Mattroina, Top Five Acireale, Olis Club e Girgenti. Le gare che si disputeranno al tensostatico Nelson Mandela avranno inizio alle 10,30.

