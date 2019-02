Pallamano femminile Giovanile, 4 atlete della MaTroina nella rappresentativa regionale

“LE FANTASTICHE 4” DELLA MATTROINA

Giusi La Ferrera, Chiara Priolo, Federica Palmigiano e Elisa Spalletta convocate nella rappresentativa siciliana di categoria. Ancora bellissime notizie per la Mattroina Handball che, dopo i successi in serie della squadra femminile nella categoria under 15 ed i primi significativi successi anche in campo maschile, vede ben 4 atlete del “setterosa” convocate nella rappresentativa siciliana di categoria. Stiamo parlando di Giusi La Ferrara (classe 2004 ala), Federica Palmigiano (classe 2005 terzino), Elisa Spalletta (classe 2005 pivot) e la più piccolina del gruppo Chiara Priolo (classe 2006 ala-terzino). Le quattro giovanissime atlete del sodalizio del presidente Maria Concetta Scannella, infatti, sono entrate in pianta stabile nel gruppo delle convocate per rappresentare la Sicilia che parteciperà a Maggio ai “Giochi delle Isole 2019” in programma all’Isola d’Elba, mentre la prima settimana di luglio (data non ancora confermata dalla Federazione nazionale ndr.) saranno impegnate nel “Trofeo delle Aree” che si svolgerà a Misano Adriatico. Veramente tanta la soddisfazione in “casa Mattroina” con il tecnico Francesco Andolina che evidenzia: “le convocazioni delle nostre giocatrici è motivo di orgoglio per la nostra giovane realtà pallamanistica. Chiara, tengo a precisarlo, non è un prodotto del nostro vivaio e ha davvero la pallamano nel sangue già da bambina, ma non rappresenta affatto una novità e sono certo che da grande calcherà palcoscenici importanti. Per Giusi, Elisa e Federica, invece, la convocazione nel team isolano è il giusto premio ai tanti sacrifici che hanno fatto nel corso degli ultimi due anni e sono sicuro che questa esperienza in rappresentativa le fara crescere e migliorare ulteriormente”.

Oramai dallo scorso mese di Novembre, dopo un’accurata selezione da parte del coordinatore tecnico regionale prof. Salvo Cardaci e del selezionatore dei Giochi delle Isole Mario Gulino, si è arrivati alla “scrematura” del gruppo delle atlete con la quasi definitiva lista di convocate che ogni due settimane circa si ritrovano insieme per preparare gli appuntamenti che li attendono dal prossimo mese di Maggio.

