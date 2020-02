Pallamano domenica prossima a Enna la Coppa Sicilia

Domenica Enna avrà il piacere e l’orgoglio di ospitare la terza edizione della Coppa Sicilia, in cui si scontreranno le prime quattro squadre del campionato di Serie B Maschile di Pallamano, ovvero : l’Orlando Pallamano Haenna, l’Aetna Mascalucia, la Pallamano Aretusa e l’Agriblu Scicli.

La competizione è composta da quattro partite, 2 semifinali, la finale per il quarto e terzo posto e infine la finale che sancirà la squadra vincitrice.

La prima semifinale sarà la partita fra i gialloverdi di mister Giummulè e l’Aetna Mascalucia alle ore 10, l’Orlando Haenna arriva a questa sfida in grande forma e grazie anche alla presenza di molti tifosi la squadra ospitante sarà ancora più motivata a giocare una grande partita e a qualificarsi per la finalissima.

La seconda semifinale vedrà sfidarsi la Pallamano Aretusa e l’Agriblu Scicli, si giocherà alle ore 12, le vincitrici delle semifinali si scontreranno alle ore 18, mentre la finale per il terzo e quarto posto sarà alle 16.

Alessandro Vasco

