Pallamano domenica a Enna la Final Four di Coppa Sicilia di serie B

La città di Enna ritorna ad essere uno dei punti di riferimento in Sicilia del movimento della Pallamano. Infatti domenica prossima al palazzetto dello sport di Enna bassa di disputerà la Final Four di Coppa Sicilia riservato alle formazioni che partecipano al campionato di serie B maschile. Oggi pomeriggio alle 18 nel salone convegni del Comitato provinciale del Coni la presentazione dell’evento alla presenza dei vertici sportivi locali, della dirigenza della Pallamano Haenna che organizza l’evento, del Comune che lo patrocina e del Presidente del Comitato regionale Sicilia della Federpallamano l’ennese Sandro Pagaria. Alla competizione partecipano le 4 migliori classificate in questo momento nel torneo cadetto vale a dire la Pallamano Haenna leader della graduatoria e che pare sia la candidata principale per la promozione in serie A2, l’Aretusa Siracusa, lo Scicli e l’Aetna Mascalucia. Probabile che su Enna confluiscano molti addetti ai lavori ed appassionati della disciplina da tutta l’isola. Quindi per la città di Enna un importante momento anche di promozione turistica. Le gare inoltre saranno trasmesse in diretta sulla Pagina Facebook del Comitato Figc Sicilia.

